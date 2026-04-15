Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Бизнес

Стало известно, сколько судов прошли через Ормузский пролив за сутки

WSJ: свыше 20 торговых судов за сутки прошли через Ормузский пролив
Stringer/Reuters

За последние сутки более 20 торговых судов прошли через Ормузский пролив на фоне морской блокады США. Об этом сообщает газета Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на американских официальных лиц.

«Более 20 коммерческих судов прошли через Ормузский пролив за последние 24 часа», — сказано в сообщении.

Накануне сообщалось, что несколько судов прошли через Ормузский пролив после начала морской блокады. Среди судов, прошедших через пролив, — сухогруз Christiana под флагом Либерии и танкер для перевозки метанола Elpis, который находился в иранском порту Бушир.

12 апреля стало известно, что США начнут блокаду Ормузского пролива после срыва ключевых договоренностей с Ираном. Американский флот будет отслеживать и задерживать суда в международных водах, если те платят Ирану пошлины, и планирует заняться уничтожением мин в акватории.

Ранее Иран высмеял требование США открыть Ормузский пролив.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
