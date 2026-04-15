Стало известно, сколько судов прошли через Ормузский пролив за сутки

За последние сутки более 20 торговых судов прошли через Ормузский пролив на фоне морской блокады США. Об этом сообщает газета Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на американских официальных лиц.

Накануне сообщалось, что несколько судов прошли через Ормузский пролив после начала морской блокады. Среди судов, прошедших через пролив, — сухогруз Christiana под флагом Либерии и танкер для перевозки метанола Elpis, который находился в иранском порту Бушир.

12 апреля стало известно, что США начнут блокаду Ормузского пролива после срыва ключевых договоренностей с Ираном. Американский флот будет отслеживать и задерживать суда в международных водах, если те платят Ирану пошлины, и планирует заняться уничтожением мин в акватории.

Ранее Иран высмеял требование США открыть Ормузский пролив.