«Звезда»: российский фрегат прошел у берегов Британии с подсанкционными судами
Александр Казаков/РИА Новости

Фрегат Черноморского флота России «Адмирал Григорович» обеспечил сопровождение двух танкеров в непосредственной близости от побережья Великобритании. Об этом сообщает «Звезда».

Отмечается, что суда Universal и Enigma, находящиеся под британскими санкциями, проследовали по заданному маршруту 8 апреля под охраной боевого корабля.

Несмотря на присутствие российского военного судна в районе Ла-Манша, ВМС Великобритании воздержались от активных мер противодействия движению танкеров и ограничились дистанционным наблюдением за группой.

Военные аналитики считают, что демонстрация российского флага фрегатом стала ответом на заявления британского руководства. По их мнению, Лондон предпочел не вступать в прямое противостояние, осознавая возможные последствия военного инцидента в своих территориальных водах.

До этого, «Адмирал Григорович» уже сопровождал нефтетанкеры Universal и Enigma при проходе через пролив Ла-Манш. 9 апреля фрегат ВМФ России провел танкеры с нефтью по проливу на глазах у британцев.

Ранее российский посол обвинил Британию в причастности к ближневосточному конфликту.

 
