Вопросы создания инфраструктуры для жизни войдут в программу платформы «Урбан Хаб» на ПМЭФ

Вопросы жилищного строительства, обсуждавшиеся в рамках заседания президиума государственного совета по вопросам реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», войдут в дискуссионную программу платформы «Урбан Хаб» в рамках Петербургского международного экономического форума в июне 2025 года.

Меры по улучшению жилищных условий россиян обсудили на состоявшемся в апреле заседании президиума государственного совета под председательством президента России Владимира Путина.

Владимир Путин призвал принять меры для достижения показателей национального проекта по вводу к 2030 году 663 миллионов жилых квадратных метров и достижению уровня обеспеченности жильем в среднем 33 квадратных метра на человека.

Президент уделил отдельное внимание вопросам развития жилищно-коммунального хозяйства и обновлению инфраструктуры, призвав обеспечить прозрачность стандартов содержания и ремонта многоквартирных домов, формирования тарифов и расходования средств на капремонт.

В ходе заседания также обсуждались поддержка направления индивидуального жилищного строительства, содержание и обновление транспортной инфраструктуры и комплексное развитие городов и территорий. Важным вопросом остается правовой статус мастер-планов городов и их соотнесение с генеральными и комплексными планами развития территорий.

Темы, затронутые на Госсовете, обсуждаются в рамках программы платформы «Урбан Хаб», нацеленной на системную работу по формированию и продвижению эффективных механизмов сотрудничества государства, бизнеса и экспертного сообщества в вопросах городского и регионального развития.

«Как отметил президент России, название нацпроекта «Инфраструктура для жизни» очень точно отражает его суть — он направлен на потребности, нужды, интересы людей и создание современной, комфортной, безопасной и удобной среды. Тематики Госсовета, посвященного реализации нацпроекта, будут подробным образом проработаны и составят основу программы платформы «Урбан Хаб» в рамках предстоящего ПМЭФ. Уверен, что дискуссии с привлечением профильных экспертов позволят представить глубокий анализ отраслевых тенденций и выработать точечные меры, необходимые для поддержки и развития градостроительной отрасли», — подчеркнул советник президента России Антон Кобяков.

На предстоящем ПМЭФ «Урбан Хаб» сосредоточится на конкретных задачах отраслевой поддержки, сформулированных на заседании президиума Госсовета и выработке практических механизмов и конкретных шагов по стимулированию обсуждавшихся направлений.

«Строительная отрасль, как и другие секторы экономики, находится на новом этапе своего развития, поэтому каждое предложение, озвученное на Государственном совете, имеет важное значение. Среди приоритетных направлений — улучшение качества жизни людей, расширение мер поддержки, комплексное развитие опорных населенных пунктов, бесперебойное предоставление жилищно-коммунальных услуг, а также безопасность инфраструктуры», — прокомментировал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин.

На площадке «Урбан Хаб» будет работать выставочное пространство, где ведущие предприятия отрасли, компании малого и среднего бизнеса продемонстрируют современные технологии и ноу-хау в промышленном и жилищном строительстве, новейшие образцы строительной и дорожной техники, коммерческого транспорта.

«Урбан Хаб» – проект фонда Росконгресс, международная дискуссионная платформа, посвященная развитию исследований и деловой кооперации в области урбанистики. Международное партнерство основано на принципах целей устойчивого развития (ЦУР) и новой программы развития городов ООН, призвано стать интеллектуальным хабом прорывных идей городской экономики. Открытие платформы состоялось в рамках Петербургского международного экономического форума в 2023 году.

В рамках платформы ежегодно обсуждаются актуальные проблемы и задачи градостроительства и развития территорий. Обсуждения на платформе затрагивали такие темы, как применение в девелопменте технологий квантовых вычислений и коммуникаций, футуристические концепции развития городов и применение передовых технологий в градостроительстве, проблемы развития городов и территорий Дальнего Востока и Арктики.

«Урбан Хаб» проводится фондом Росконгресс при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России «на полях» ключевых мероприятий — Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) и Восточного экономического форума (ВЭФ). Генеральными партнерами «Урбан Хаб» являются крупнейшие отечественные девелоперские компании.