Владимир Путин направил приветствие участникам Международного арктического форума

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям VI Международного арктического форума «Арктика — территория диалога», который пройдет 26–27 марта в Арктической зоне России.

В приветствии глава государства отметил, что встреча впервые проходит в Мурманске — городе, который по праву можно назвать воротами России в Арктику.

В ходе форума представители органов власти, известные ученые и эксперты всесторонне обсудят вопросы обеспечения безопасности и сотрудничества в регионе, поддержки прорывных энергетических, инфраструктурных и экологических проектов. Обменяются мнениями о перспективах реализации востребованных исследовательских и культурных программ.

«Девиз нынешнего форума — «На Севере – жить!» — в полной мере отражает один из наших ключевых приоритетов развития арктических территорий — комплексное обновление, благоустройство городов и поселков, повышение качества жизни людей. Прежде всего — за счет создания современных рабочих мест, дальнейшего подъема экономики и социальной сферы», — говорится в приветствии.

«Российская Арктика открывает огромные возможности для созидательного труда, для приложения сил и талантов молодёжи, специалистов разных профессий, для запуска смелых предпринимательских, научных, творческих инициатив. И в этой большой работе мы настроены на сотрудничество со всеми заинтересованными государствами-партнерами и интеграционными объединениями», — подчеркнул Владимир Путин.

Он также особо отметил важность совершенствования транспортного каркаса региона, включая порты, железнодорожные магистрали, авиационное сообщение и организацию круглогодичной навигации по Северному морскому пути.

Президент выразил уверенность, что участники МАФ-2025 проведут содержательные и конструктивные дискуссии, а идеи и рекомендации его участников будут востребованы на практике.