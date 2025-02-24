Стали известны итоги работы Форума будущих технологий

В Москве завершил работу третий Форум будущих технологий, посвященный новым материалам и химии. На мероприятии собрались ученые, представители бизнес-сообщества и государственные деятели, чтобы обсудить стратегические задачи развития индустрии новых материалов и химии как основной составляющей инновационной экономики на долгосрочный период.

«Развитие отдельных инновационных отраслей невозможно без собственной независимой материальной базы – сырья, технологий и бизнес-процессов. Отрасли новых материалов и химии обеспечивают российскую экономику сплавами, композитами, полимерами, базовыми веществами и высокотехнологичными материалами, и это та индустрия, которая должна быть инновационной в первую очередь», – отметил первый заместитель председателя правительства РФ, сопредседатель Организационного комитета Форума будущих технологий Денис Мантуров.

Участники

В Форуме приняли участие представители Азербайджана, Анголы, Аргентины, Армении, Боснии и Герцеговины, Великобритании, Вьетнама, Гондураса, Израиля, Индии, Индонезии, Испании, Казахстана, Катара, Кении, Киргизии, Китая, Ливии, Малайзии, Монголии, Мьянмы, Никарагуа, ОАЭ, Омана, Пакистана, Республики Южная Осетия, США, Сербии, Сингапура, Словакии, Таиланда, Туркменистана, Узбекистана, Франции, Чада, ЮАР, Японии.

«Форум будущих технологий в очередной раз продемонстрировал высокий уровень заинтересованности со стороны научного сообщества, бизнеса и государства, а также представительное международное участие. Форум собрал более 1700 участников из России и 37 зарубежных стран, в том числе более 350 представителей российского и иностранного бизнеса. Отрасль новых материалов и химии стала направлением отдельного национального проекта технологического лидерства, так как инновационное развитие этого направления стимулирует другие отрасли экономики, обеспечивая конкурентные преимущества. Шаги по достижению такого лидерства всесторонне обсуждались в течение двух дней работы Форума», – прокомментировал советник президента РФ, ответственный секретарь Организационного комитета Форума будущих технологий Антон Кобяков.

Площадку форума посетили первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, заместитель руководителя Администрации президента РФ Максим Орешкин, помощник президента РФ Андрей Фурсенко, министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, губернатор Красноярского края Михаил Котюков, мэр Москвы Сергей Собянин, генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев, а также государственный министр стратегического планирования Гондураса Рикардо Артуро Сальгадо Бонилья и министр без портфеля при правительстве Сербии, отвечающий за сферу международного экономического сотрудничества и область общественного положения церкви в стране и за рубежом, Ненад Попович.

Деловая программа

В рамках деловой программы, структурированной по четырем тематическим блокам, состоялись 37 сессий, на которых выступили более 230 спикеров и модераторов.

На ключевых сессиях форума представители крупнейших российских производственных компаний, научных институтов и органов государственной власти обсудили широкий спектр проектов в области новых материалов и химии, вопросы применения искусственного интеллекта (ИИ) в химии и материаловедении, квантовых коммуникаций, перспективы индустрии новых материалов, в том числе для освоения арктических территорий, космоса и ядерной энергетики, а также меры поддержки исследований и экспериментальных разработок, внедрение их в промышленное производство.

Участники мероприятия в ходе дискуссий неоднократно упоминали о том, что современный мир невозможен без новых материалов, поскольку именно они определяют, какими будут технологии будущего.

В ходе дискуссий отмечалось, что благодаря развитию цифровых технологий уже возможно создавать изделия из инновационных материалов, которые наилучшим образом подойдут нуждам заказчиков, проводить испытания, следить за эксплуатацией и оценивать все риски в режиме реального времени. Только сочетание цифрового проектирования, аддитивного производства и разрабатываемых технологий позволит получать изделия сложной геометрии и уникального состава, обеспечивающего набор требуемых свойств.

Эксперты обозначили решения, которые, по их мнению, позволят ускорить внедрение новых материалов и обеспечить России технологическую независимость.

«В России реализуется национальный проект «Новые материалы и химия», один из кирпичиков фундамента технологического суверенитета страны по направлениям: химия, редкоземельные материалы, композиты и биотехнологии, которые обеспечат синергетический эффект в связке «наука (фундаментальная и прикладная), новые материалы и реализация в отраслях промышленности»», – рассказал министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в ходе сессии «Перспективы индустрии новых материалов: продукт – производство – реализация».

Одним из ключевых вопросов обсуждения на Форуме стала подготовка кадров для отрасли новых материалов и химии. Участники считают, что необходимо формировать новую парадигму инженерного образования, которая бы сочетала фундаментальные знания и современные цифровые технологии: создание передовых инженерных школ, обновление учебных программ с акцентом на цифровые технологии, моделирование и применение искусственного интеллекта в разработке материалов.

На панельных сессиях состоялся ряд дискуссий, посвященных международному сотрудничеству и реализации совместных проектов. Участники обсудили, как сохранять технологический суверенитет, при этом развивая сотрудничество с зарубежными партнерами.

Пленарное заседание

Ключевым событием Форума стало пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина.

В пленарной сессии также приняли участие президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, руководитель лаборатории ФГБУН «Институт органической химии имени Н.Д. Зелинского Российской академии наук», доктор химических наук Валентин Анаников, помощник президента Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Владислав Антипов, начальник лаборатории материаловедения и исследования свойств материалов НИИ НПО «Луч», кандидат химических наук Надежда Потехина и руководитель научной группы Российского квантового центра, заведующий лабораторией физики магнитных гетероструктур и спинтроники для энергосберегающих информационных технологий ФГАОУ ВО «Московский физико-технический институт (государственный университет)», доктор физико-математических наук Александр Чернов.

«Тема нынешнего форума – химия и применение новых материалов. Это действительно обширные, как часто говорят сегодня, сквозные направления, они во многом определяют движение человечества вперед, осуществление самых смелых замыслов инженеров и конструкторов. Сейчас в этих областях происходят стремительные изменения, которые, в свою очередь, создают почву, «подстегивают» следующие, еще более революционные открытия – в здравоохранении, промышленности, в микроэлектронике, в создании беспилотных систем, во всех без исключения сферах. Совершенно очевидно: чтобы быть в числе лидеров по ключевым направлениям научно-технологического развития, а именно такую задачу мы ставим перед собой, нам нужно добиться в том числе превосходства в области химии и в создании новых материалов», – сказал Владимир Путин, открывая пленарное заседание.

По словам Владимира Путина, России нужно предлагать конкурентные и по цене, и качеству, а главное – инновационные решения и продукты, иметь собственные, уникальные технологические ключи, которые позволят выпускать, экспортировать на глобальные рынки не первичное сырье, а продукцию самых высоких стандартов.

Президент России призвал решать задачи химической отрасли «на принципиально новом технологическом уровне, применяя достижения в сфере искусственного интеллекта и робототехники, другие инструменты, направленные на повышение производительности труда, в том числе и в науке».

Российский лидер затронул также тему углубления взаимоотношений науки и бизнеса и призвал направить дополнительные ресурсы на поддержку перспективных, прорывных направлений научно-технологического развития.

«Внешние проблемы, санкции при всех вызовах и сложностях для нас сыграли важную стимулирующую роль. Российские компании теперь все чаще обращаются к нашим ученым, и такую помощь от них получают. Причем отечественные решения часто оказываются эффективнее зарубежных аналогов», – подчеркнул Владимир Путин.

Модератор пленарного заседания Михаил Ковальчук, комментируя выступление президента России, отметил направления, приоритетные для современного материаловедения: «При сегодняшнем способе производства до 80% процентов энергии и материи идет в отвал, по сути, на загрязнение окружающей среды… И в этом смысле ключевой вызов современности – создание природоподобных аддитивных технологий. И второе направление – создание биоподобных, биосовместимых материалов».

Президент России также посетил выставку технологических достижений, где были представлены последние достижения в области химии и новых материалов.

Выставка

На площадке форума состоялась выставка передовых разработок, где крупнейшие российские корпорации и научные организации представили достижения наукоемких компаний и производств.

«Совместная работа представителей науки, бизнеса и государства имеет ключевое значение в достижении технологического лидерства России – национальной цели, поставленной президентом Владимиром Путиным. Выставка Форума будущих технологий показывает яркие примеры такого взаимодействия. На ней представлены десятки новейших отечественных разработок, которые внедряются в промышленное производство и имеют высокий экспортный потенциал», – подчеркнул заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в ходе осмотра выставки.

На экспозиционном стенде Минпромторга России продемонстрировали разработки и образцы по четырем направлениям нацпроекта: химии, биотехнологиям, композитам и редкоземельным металлам. Среди них – инновации для медицины и сельского хозяйства: биопродукция, кормовые добавки и биореакторы; материалы для создания умных протезов, производства деталей для автомобилей, авиации и беспилотных летательных систем; уникальная коллекция и изделия из редких и редкоземельных металлов и другие экспонаты.

НИЦ «Курчатовский институт» представил передовые разработки в области создания конструкционных и функциональных материалов. В их числе – авиационные детали, изготовленные по аддитивным технологиям, полимерные материалы для медицинского применения, жаропрочные материалы для двигателестроения, специальные хладостойкие стали и покрытия для условий Арктики.

На стенде Госкорпорации «Росатом» был показан полный цикл технологии получения материалов на основе бериллия, которые будут использоваться в космическом кораблестроении. Также здесь демонстрировался композиционный материал с включением карбида бора, предназначенный для защиты от нейтронного излучения. Не менее важная разработка – универсальная технологическая платформа для синтеза инкапсулированных радиофармпрепаратов.

В экспозиционной зоне правительства Москвы показали образцы новейших материалов и продукции, произведенной на московских предприятиях. Среди них – литийионные и натрийионные аккумуляторы, композитные панели, углеродные волокна, инновационные строительные материалы и многое другое.

Сбер рассказал об уже имеющихся наработках применения искусственного интеллекта (AI) в химии, материаловедении, создании лекарств.

Мероприятия на полях

На площадке форума был подписан ряд соглашений о сотрудничестве: между Министерством промышленности и торговли РФ и Институтом нефтегазовых технологических инициатив, Российско-китайским научно-исследовательским центром цифровой экономики и Всероссийским обществом изобретателей и рационализаторов. Правительство Москвы и Фонд Росконгресс заключили соглашение о сотрудничестве по вопросам конгрессно-выставочной деятельности в России и за рубежом и популяризации Москвы как международного делового, промышленного, инвестиционного и экспортного центра.

Центр поддержки экспорта, промышленности и инвестиционной деятельности «Моспром» и Международный центр совместных инициатив договорились об организации и проведении конгрессно-выставочных мероприятий в Российской Федерации и странах ближнего и дальнего зарубежья. Также на полях Форума было объявлено о старте приема заявок нового сезона национальной премии в области будущих технологий «Вызов».

Партнеры

В 2025 году Форум будущих технологий проводился при поддержке правительства РФ, Российской академии наук, Российского научного фонда и Российского квантового центра. Соорганизаторами форума выступили Газпромбанк, правительство Москвы, госкорпорация «Росатом». Генеральный партнер – Сбер, стратегический партнер – ПАО «Россети», стратегический научный партнер – НИЦ «Курчатовский институт».

Информационными партнерами ФБТ выступили следующие СМИ: телеканал «Россия 24», агентство «РИА Новости», ИА «ТАСС», ИА «Интерфакс», МИЦ «Известия», «Газпром-Медиа Холдинг», телеканал «НТВ», телеканал «RT», ⁠ радиостанция «Business FM», Lenta.ru, «Газета.ru», газета «Ведомости», РГ Медиа, газета «Аргументы и Факты», холдинг 1MI, ИА «Регнум», журнал «Эксперт», РИА «ФедералПресс», журнал «Региональная Россия», ⁠журнал «ТехИнсайдер», научно-популярное издание о науке и технологиях «N+1», журнал «Наука и жизнь», ⁠ Indicator, ⁠InScienceNews.

Экспертно-аналитическое сопровождение

Экспертно-аналитическое сопровождение форума осуществлялось с привлечением экспертов, представляющих ведущие химико-технологические вузы страны, включая Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, Сколковский институт науки и технологий, Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева, Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет), Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Курчатовский институт.

Подробная информация о мероприятиях Форума будущих технологий – на сайте.