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Пресс-релиз

Дмитрий Чернышенко: На Форуме будущих технологий представлены новейшие отечественные разработки

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Дмитрий Орлов/Фонд Росконгресс

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко осмотрел выставку Форума будущих технологий, который проходит в Москве 20–21 февраля.

Экспозиция Форума собрала разработки высокотехнологичных предприятий и стартапов со всей страны – достижения представлены на стендах крупнейших корпораций, которые развивают наукоемкие производства.

«Совместная работа представителей науки, бизнеса и государства имеет ключевое значение в достижении технологического лидерства России – национальной цели, поставленной Президентом Владимиром Путиным. Выставка Форума будущих технологий показывает яркие примеры такого взаимодействия. На ней представлены десятки новейших отечественных разработок, которые внедряются в промышленное производство и имеют высокий экспортный потенциал», – подчеркнул вице-премьер.

Минпромторг России на Форуме представил национальный проект «Новые материалы и химия». На стенде министерства размещены разработки и образцы по четырем направлениям нацпроекта: химии, биотехнологиям, композитам и редкоземельным металлам. В числе экспонатов показали абсорбирующую углеродную повязку для заживления открытых ран и ожогов; синтетические протезы кровеносных сосудов, позволяющие замещать критически пораженные участки сосудов при атеросклерозе, аневризме, тромбозах; полимерные материалы для изготовления костнозамещающих продуктов, близкие по свойствам к костной ткани человека; образцы сырьевой биомассы, получаемые из лекарственных растений без вреда для экологии; инновационные удобрения; композитные материалы на основе углеволокна и термопластиков, которые применяются в авиации, конструировании БПЛА, автомобилестроении, а также изделия из редких и редкоземельных металлов, которые применяются в высокотехнологичной продукции, и другие разработки.

«Крайне важно, чтобы Россия обеспечивала свой суверенитет, в том числе и по добыче полезных ископаемых, для нужд нашей промышленности. Также важно формировать направления и инвестировать в науку: обработку этих материалов и создание технологий на их основе», – отметил Дмитрий Чернышенко.

НИЦ «Курчатовский институт» – один из лидеров современного российского материаловедения – продемонстрировал авиационные детали, изготовленные по аддитивным технологиям, полимерные материалы для медицинского применения, жаропрочные материалы для двигателестроения, специальные хладостойкие стали и покрытия для арктического применения и другие разработки.

На стенде представлен макет синхротронно-лазерного комплекса «СИЛА» – принципиально новой исследовательской мегаустановки, которая строится на площадке НИЦ «Курчатовский институт» в г. Протвино (Московская область) и позволит получать уникальные данные о структуре и свойствах любых веществ на уровне отдельных атомов.

Росатом продемонстрировал разработки организаций атомной отрасли – их представил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. Композиционный материал с карбидом бора способен эффективно блокировать разные виды радиационного излучения. Материал незаменим в атомных электростанциях, где он снижает воздействие радиации на персонал и оборудование, в медицине – при радиотерапии, и в промышленности, где работают с радиоактивными веществами.

Платформа для синтеза лекарственных препаратов предназначена для создания радиофармпрепаратов – лекарств с радиоактивными элементами. Суть разработки в том, что в микросферы, которые могут разлагаться в организме, добавляют радиоактивные вещества, которые помогают напрямую уничтожать больные клетки. Препараты атакуют только пораженные клетки, не нанося вред здоровым, – это их главное преимущество.

На стенде Росатома размещены также материалы на основе бериллия, которые имеют высокую прочность, выдерживают высокие температуры и могут использоваться в космических аппаратах, при производстве искробезопасных сплавов и в радиоэлектронной промышленности.

Еще один экспонат – углеродное волокно, уникальный компонент для производства композитных материалов. Волокно почти полностью состоит из атомов углерода, что означает высокую прочность при существенно меньшем весе, чем у металлов и их сплавов, и применяется при создании элементов конструкции самолетов для усиления лопастей ветрогенераторов и в газовых центрифугах, при создании протезов и ортезов, в автомобиле- и судостроении, спорте и строительстве.

Газпромбанк представил сразу несколько высокотехнологичных разработок российских стартапов. Компании «Прокерамика» и «М-Шейп» продемонстрировали на стенде титановые и стальные протезы межпозвоночных дисков, напечатанные при помощи 3D-технологий, керамические скаффолды – выращенные на 3D-принтере импланты биологических тканей.

«Такую работу необходимо поддерживать и ускорять. Особенно сейчас, в условиях СВО, когда многое требуется для операций и для создания имплантов», – подчеркнул вице-премьер.

Дочерняя компания Газпромбанка – Н2Тех – показала инновационный контейнер-цистерну «Криосейф-42», которая позволяет безопасно и без потерь транспортировать жидкий водород – один из самых перспективных источников чистой энергии – на расстояния до 15 тыс. километров. Все разработки спроектированы таким образом, чтобы обеспечивать высокую эффективность их внедрения и использования на практике с фокусом на экономию ресурсов и технологическое лидерство российской промышленности, медицины, авиакосмической отрасли. На стенде также продемонстрированы интерфейс и рабочий процесс продуктов компании «КуБорд» – разработчика квантового программного обеспечения.

На стенде Правительства Москвы Дмитрию Чернышенко представили образцы новейших материалов и продукции, произведенные на московских предприятиях. Среди них – литийионные и натрийионные аккумуляторы, композитные панели, углеродные волокна, инновационные строительные материалы и многое другое. Например, выставлены прототипы имплантов для восстановления костной ткани, протезы предплечья и тазобедренных суставов с биопокрытием и коленные модули с микропроцессорным управлением, которые используются в восстановительной медицине и хирургии.

«В условиях стремительных изменений в глобальной экономике и технологическом прогрессе такие мероприятия, как Форум будущих технологий, становятся платформой для обмена знаниями, опытом и инновациями. Москва активно содействует исследованиям и разработкам в сфере новых материалов. Перспективы использования достижений в этой области огромны. Это касается не только промышленности, но и повседневной жизни жителей столицы. Мы говорим о повышении качества жизни через создание более безопасных, долговечных и эффективных продуктов, таких как строительные материалы, медицинские изделия и многое другое. Такой подход не только соответствует современным требованиям устойчивого развития, но и подчеркивает нашу приверженность к созданию комфортной среды для каждого жителя», – отметил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Сбер в ходе Форума будущих технологий продемонстрировал концепцию платформы «AI для науки» с инструментами искусственного интеллекта (ИИ), которая призвана улучшить качество научных исследований в России. Основная цель платформы – помочь ученым ускорить проведение исследований, повысить их качество и облегчить написание научных статей.

На стенде Дмитрий Чернышенко высказал ряд предложений по тому, как цифровые технологии могут помочь ученым в работе.

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