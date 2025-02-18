Ключевые сессии и мероприятия Форума будущих технологий – 2025

20 февраля. 10:00 — 11:30, конференц-зал №1

Материалы для ядерной энергетики

При поддержке Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»

Новый этап атомной энергетики с созданием реакторов, плавучих АЭС и наземных АЭС малой мощности был бы невозможен без развития реакторного материаловедения и передовых разработок в области новых материалов. Сегодня Россия разрабатывает и внедряет новые технологии для переработки и утилизации ядерных отходов и способствует развитию технологий закрытого топливного цикла, позволяющих повторно использовать отработанное топливо. Каковы перспективы развития новых материалов в ядерной энергетике и их влияние на атомную промышленность?

Модератор:

Виктор Орлов, Генеральный директор, АО «Научно-производственное объединение «Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения»

Выступающие:

Александр Жеребцов, Начальник отдела разработки технологий и материалов ЯТЦ, АО «Прорыв»

Александр Звир, Заместитель директора по производству, Научно-исследовательский институт атомных реакторов (НИИАР)

Борис Марголин, Заместитель начальника НПК-6 по научной работе, НИЦ «Курчатовский институт» – ЦНИИ КМ «Прометей»

Павел Пискарев, Начальник научно-исследовательского отделения энергонапряженных многослойных компонентов НТЦ «Синтез», АО «НИИЭФА»

11:15 — 11:45. Точка пресс-подхода/подписания соглашений

Подписание соглашения между Фондом Росконгресс и Правительством Москвы

Участники:

Анатолий Гарбузов, Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Александр Стуглев, директор, председатель правления Фонда Росконгресс

Новые материалы для новой экономики: диалог бизнеса, науки и власти

При поддержке ПАО «ГМК «Норильский никель»

Современные экономические вызовы требуют нового подхода к развитию технологий, которые станут основой для устойчивой, инновационной экономики будущего. Успех в развитии технологий и новых материалов зависит от эффективного взаимодействия бизнеса, науки и государства. Важно выстроить экосистему, которая позволит научным исследованиям трансформироваться в востребованные промышленные решения и находить применение на реальном рынке. Какие инструменты поддержки науки и бизнеса наиболее эффективны для стимулирования разработок и внедрения новых материалов? Какой инфраструктуры не хватает для быстрого перехода научных открытий в промышленное производство? Какие отрасли в России наиболее перспективны для внедрения передовых материалов? Какие шаги должны предпринять бизнес, государство и научное сообщество для формирования новой экономики? Как можно укрепить международное сотрудничество в области материалов, не теряя технологического суверенитета?

Модератор:

Ирина Куклина, Исполнительный директор, Аналитический центр международных научно-технологических и образовательных программ (МНиОП)

Выступающие:

Алексей Дуб, Первый заместитель генерального директора, АО «Росатом наука»

Дмитрий Изотов, Руководитель центра палладиевых технологий, ПАО «ГМК «Норильский никель»

Кристина Кострома, Руководитель, Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Иван Марков, Директор департамента металлургии и материалов, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации

Ксения Тринченко, Директор департамента международного сотрудничества, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Александр Фертман, Управляющий директор департамента научно-технологического развития, Фонд «Сколково»

12:00 — 13:30. Конференц-зал № 3

Создавая фундамент будущего

В 2013 году по инициативе Президента России с целью развития в Российской Федерации системы грантовой поддержки научных исследований образован Российский научный фонд. За 10 лет работы Фондом поддержано более 20 тыс. проектов на общую сумму более 220 миллиардов рублей. Химия и новые материалы – важное, многоцелевое направление, которому Фонд традиционно уделяет большое внимание. Ежегодно 15% всех поддержанных РНФ проектов составляют исследования в области химии и наук о материалах. На флеш-сессии грантополучатели Фонда (ведущие отечественные ученые и молодые исследователи, начинающие свой путь в науке) расскажут о полученных передовых результатах в области химии и новых материалов и попробуют сформировать технологический образ будущего России с учетом ее научного потенциала. Учеными будут представлены результаты исследований в области биохимии, фармакологии, энергетики, экологии, материаловедения и других направлениях. Чем живет сегодня российская наука? Какие открытия изменят мир в будущем? Готовы ли ученые заместить критически важные для отраслей экономики продукты и материалы и обеспечить технологическую независимость страны?

Модератор:

Андрей Фурсенко, Помощник Президента Российской Федерации

Выступающие:

Михаил Варфоломеев, Заведующий кафедрой разработки и эксплуатации месторождений трудноизвлекаемых углеводородов, Казанский федеральный университет

Вера Виль, Заведующий лабораторией химии промышленно полезных продуктов, Институт органической химии имени Н.Д. Зелинского Российской академии наук

Юлия Горбунова, Вице-президент, Российское химическое общество имени Д.И. Менделеева; исполняющая обязанности декана факультета фундаментальной

физико-химической инженерии, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

Вадим Попков, Ведущий научный сотрудник, заведующий лабораторией материалов и процессов водородной энергетики, Физико-технический институт им А.Ф. Иоффе Российской академии наук; лауреат премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых учёных за 2024 год

Екатерина Скорб, Директор, Научно-образовательный центр инфохимии, Университет ИТМО

Сергей Тутов, Директор по исследованиям и разработкам, ООО «Сибур»

Участники дискуссии:

Алексей Артемьев, Заместитель директора департамента химической промышленности, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации

Кирилл Мартинсон, Старший научный сотрудник лаборатории материалов и процессов водородной энергетики, Физико-технический институт им А.Ф. Иоффе

Российской академии наук; лауреат премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых учёных за 2024 год

Ирек Мухаматдинов, Старший научный сотрудник института геологии и нефтегазовых технологий, Казанский федеральный университет; лауреат премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых учёных за 2022 год

Ирина Тимофеева, Профессор института химии, Санкт-Петербургский государственный университет; лауреат премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых за 2022 год

12:00 — 13:30. Конференц-зал № 5

Перспективы индустрии новых материалов: продукт – производство – реализация

В современном мире достижение технологического суверенитета невозможно без развития науки и своевременного внедрения ее достижений в реальный сектор экономики. Работе по созданию материалов нового поколения сегодня уделяется особое внимание, поскольку это одно из главных направлений, определяющих экономический рост государства. Российская химическая промышленность ставит перед собой задачу снижения зависимости от импорта и уже сейчас достойно отвечает на вызовы, находя новые решения. Как развитие новых материалов и химии повлияет на различные отрасли промышленности и технологическое лидерство страны в будущем? Как должно осуществляться взаимодействие науки, промышленности и государства в данной сфере и какое международное сотрудничество возможности в этой области?

Модератор:

Александр Мажуга, Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по науке и высшему образованию

Выступающие:

Антон Алиханов, Министр промышленности и торговли Российской Федерации

Е.П. Хусейн Мохаммед Аль Махмуди, Генеральный директор, Парк исследований, технологий и инноваций Шарджи (SRTI Park)

Дарья Борисова, Член правления – управляющий директор по развитию и инновациям, ООО «СИБУР»

Анатолий Гарбузов, Министр Правительства Москвы; руководитель, Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Кирилл Комаров, Первый заместитель генерального директора, директор блока по развитию и международному бизнесу, Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»

Александр Кулешов, Ректор, Сколковский институт науки и технологий (Сколтех)

Алексей Федоров, Профессор, вице-президент, «Газпромбанк» (Акционерное общество)

Валерий Федоров, Генеральный директор, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)

Чжао Чжуньюань, Директор, Китайский центр трансфера технологий государств – членов Шанхайской организации сотрудничества

14:00 — 15:30. Конференц-зал № 5

Технологическое лидерство и цифровой суверенитет в химической промышленности

Национальный проект «Новые материалы и химия» направлен на обеспечение технологического суверенитета России. На сегодняшний день технологическое лидерство, определенное в качестве одной из национальных целей развития России, невозможно без внедрения передовых отечественных цифровых и информационных технологий в реальных секторах экономики. Каковы текущий статус и достигнутые результаты цифровой трансформации ведущих промышленных предприятий химической промышленности и промышленности новых материалов? Какими видятся планы внедрения перспективных технологий («технологий будущего»)? Каковы наиболее эффективные практики цифровизации химического производства и производства новых материалов?

Модератор:

Евгений Синяков, Вице-президент, Российский союз химиков

Выступающие:

Алексей Бондаренко, Руководитель департамента цифровизации, АО «ОХК «Уралхим»

Оксана Гаврилова, Председатель комитета по информационным технологиям, Ассоциация «Калужский Фармацевтический Кластер»

Владимир Дождев, Директор департамента цифровых технологий, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации

Дмитрий Завьялов, Директор по цифровой трансформации, АО «Башкирская содовая компания»

Дмитрий Москвин, Начальник отдела информационных технологий, АО «Щелково Агрохим»

Денис Новиков, Заместитель генерального директора по информационным технологиям, АО «Апатит»

Валерий Черепанов, Заместитель директора по цифровизации, АО «Минерально-химическая компания ЕвроХим»

16:00 — 17:30. Конференц-зал № 1. РОСАТОМ

Базовая химия для материалов нового поколения

Формирование отрасли, производящей базовую химию, критически важно для обеспечения технологической независимости и ускорения инноваций в области новых материалов. Зависимость от импорта может ограничивать доступ к ключевым компонентам новых материалов, замедляя научные разработки и производство.

Модератор:

Степан Калмыков, Вице-президент, председатель научного совета по глобальным экологическим проблемам, Российская академия наук

Выступающие:

Виктор Авдеев, Заведующий кафедрой химической технологии и новых материалов, Химический факультет, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова; председатель совета директоров, Группа компаний УНИХИМТЕК

Алексей Глебов, Начальник материаловедческо-технологического отдела композиционных, магнитных и специальных материалов, АО «ВНИИНМ»

Андрей Иванов, Директор, Иркутский институт химии имени А.Е. Фаворского Сибирского отделения Российской академии наук

Михаил Метелкин, Генеральный директор, АО «Росатом Химия»

Михаил Сутягинский, Председатель совета директоров, АО «ГК «Титан»»

Сергей Тутов, Директор по исследованиям и разработкам, ООО «Сибур»

Сергей Чвалун, Главный научный сотрудник, НИЦ «Курчатовский институт»

Михаил Юрин, Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации

16:00 — 17:30. Конференц-зал № 7

Аддитивные технологии – доминанта нового технологического уклада

Аддитивные технологии способны в корне изменить всю существующую систему производственных отношений. Уже сегодня детали аддитивного производства внедрены в изделия ключевых отраслей экономики: машиностроение, авиация, космическая отрасль и др. Дальнейшее развитие аддитивных технологий напрямую связано с разработкой новых передовых материалов, а также российского оборудования и программного обеспечения. Какие материалы могут изменить подход к применению аддитивных технологий? Каковы перспективы их эффективного промышленного внедрения?

Модератор:

Владислав Панченко, Вице-президент, Российская академия наук; вице-президент, НИЦ «Курчатовский институт»

Выступающие:

Александр Аксенов, Заместитель главного инженера по аддитивным технологиям, АО «ОДК-Авиадвигатель»

Дмитрий Васильев, Генеральный директор, АО «Лазерные системы»

Михаил Иванов, Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации

Илья Кавелашвили, Генеральный директор, ООО «РусАт»

Святослав Неруш, Начальник научно-исследовательского отделения, Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов НИЦ «Курчатовский институт»

Ольга Оспенникова, Исполнительный директор, Ассоциация развития аддитивных технологий

Глеб Туричин, Ректор, Санкт-Петербургский государственный морской технический университет

Светлана Хаширова, Директор центра прогрессивных материалов и аддитивных технологий, Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х.М. Бербекова

21 февраля 11:00 — 12:30. Конференц-зал № 7

Компетенции в эпоху будущих технологий

Нехватка высококвалифицированных кадров в области материаловедения и связанных с ним профессий, как в науке, так и в промышленности, может значительно замедлить развитие технологий новых материалов. Необходимо не только вырастить высококлассных специалистов, но и обеспечить баланс между их теоретическими знаниями и практическими навыками, а также подготовить их к вызовам будущего. Как обеспечить сбалансированную подготовку научных и инженерных кадров для передовых отраслей экономики и на что еще обратить внимание с точки зрения подготовки кадров будущего?

Модераторы:

Алексей Артемьев, Заместитель директора департамента химической промышленности, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации

Алина Рыбина, Советник президента, Российский союз предприятий и организаций химического комплекса

Выступающие:

Мария Василькова, Член комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по промышленности и торговле

Артем Воловиков, Генеральный директор, ООО «АРСКА ТЕК»

Эдуард Галажинский, Ректор, Национальный исследовательский Томский государственный университет

Рустам Галиахметов, Директор, Корпоративный университет СИБУРа

Илья Дементьев, Ректор, Корпоративный университет «Газпром нефти»

Валерия Касамара, Ректор, Университет будущих технологий

Валерий Катькало, Директор, Высшая школа бизнеса, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Владимир Пастухов, Генеральный директор, Агентство по технологическому развитию

Павел Погребняков, Основатель, генеральный директор, ООО «Ампертекс»

Евгений Румянцев, Исполняющий обязанности ректора, Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева

Татьяна Рябко, Руководитель направления по взаимодействию с органами власти, Институт нефтегазовых технологических инициатив

Участники дискуссии:

Алена Норко, Руководитель направления дополнительного профессионального образования, Сколковский институт науки и технологий (Сколтех)

Юлия Петроченко, Начальник отдела аспирантуры и докторантуры управления подготовки научных и научно-педагогических кадров департамента образовательной деятельности, НИЦ «Курчатовский институт»

11:00 — 12:30. Конференц-зал № 2. Газпромбанк

Вызов в науке: как сделать ученых героями нашего времени?

Ученые и их достижения влияют на жизни миллионов людей. При этом если подойти к людям на улице с просьбой назвать имена выдающихся современных ученых, большинство не смогут ничего ответить. Как сделать так, чтобы тех, кто сегодня занимается наукой, знали в лицо, чтобы их имена были на слуху? Как превратить вручение научной премии в яркое культурное и светское событие?

Выступающие:

Евгений Антипов, Член-корреспондент, Российская академия наук; заведующий кафедрой электрохимии, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

Константин Богомолов, Режиссер, художественный руководитель, Московский драматический театр на Малой Бронной

Артем Оганов, Профессор, руководитель лаборатории дизайна материалов, Сколковский институт науки и технологий (Сколтех); профессор, Российская академия наук

Денис Секиринский, Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации

Леонид Шляховер, Президент, Фонд развития научно-культурных связей «Вызов»