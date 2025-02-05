Опубликована расширенная деловая программа Форума будущих технологий

«Зеленую химию», киборгизацию, биопечать, экологичные удобрения, материалы экстремальных характеристик, интеллектуальные материалы обсудят на Форуме будущих технологий 20–21 февраля в Москве. Ведущие российские и иностранные ученые, руководители корпораций и предприниматели, государственные деятели и инвесторы поговорят о трендах, вызовах и решениях для индустрии новых материалов и химии, рассмотрят передовые научные разработки и инновации, способные обеспечить технологическое лидерство России.

«Национальный проект «Новые материалы и химия» – один из важнейших в промышленном развитии страны. Разработка новых материалов с уникальными свойствами позволит постоянно совершенствовать и обновлять технологии и оборудование, производить новую высокотехнологичную продукцию, делать производство более экологичным и эффективным. Развитие этой отрасли критически важно для остальных отраслей экономики, поэтому она нуждается в регулярной подпитке новыми идеями, разработками, исследованиями. На Форуме будущих технологий будут обсуждаться как сами технологии и проекты, так и меры по поддержке исследований и экспериментальных разработок, внедрению их в промышленное производство», – прокомментировал первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, сопредседатель Организационного комитета Форума будущих технологий Денис Мантуров.

На ФБТ-2025 рассмотрят весь спектр высокотехнологичных отраслей и проектов в области новых материалов и химии, развивающихся в России.

«Сегодня Россия входит в топ-10 стран мира по объему исследований и разработок, у нас создается современная научная инфраструктура. В достижении технологического лидерства страны – национальной цели, поставленной Президентом России Владимиром Путиным, – важнейшую роль играет взаимодействие представителей науки, бизнеса, государственных деятелей. На площадке Форума будущих технологий будут созданы все условия для такого объединения. В этом году речь пойдет о новых материалах и химии, будут представлены достижения наших ученых и компаний, наукоемкие технологии, инновационные разработки», – отметил заместитель Председателя Правительства России, сопредседатель Организационного комитета Форума будущих технологий Дмитрий Чернышенко.

Дискуссия по теме «Базовая химия для материалов нового поколения» будет посвящена важности импортозамещения ключевых компонентов для химической отрасли: зависимость от импорта базовых веществ может замедлить научные разработки и производство.

Роль химических производств в развитии высоких технологий обсудят в ходе сессий, посвященных редкоземельным металлам и высокочистым газам для микроэлектроники. Редкоземельные металлы являются важными компонентами многих современных электронных устройств, а газы высокой степени чистоты применяются в производстве электроники. Ключевыми вопросами для развития высокотехнологичных отраслей являются достаточность сырья и разработка отечественных химикатов. Отдельную сессию посвятят композиционным и гибридным материалам, которые дают неограниченный спектр возможностей для развития высокотехнологичных отраслей.

Важной темой станет экологичность химических производств. Поговорят о «зеленой» химии – технологиях, которые не только обеспечивают экологическое благополучие, но и позволяют снизить затраты на производство, избегая расходов на уничтожение и переработку вредных побочных продуктов. В сессии «Удобрения нового века» обсудят разработку удобрений со сниженным содержанием нитратов, способных длительно питать растения, повышая урожайность и качество плодов.

В ходе сессий, посвященных материалам для ядерной энергетики, освоения Арктики, материалам экстремальных характеристик, ученые и разработчики представят технологии, обеспечивающие работу стратегических отраслей. Также эксперты поговорят о реакторном материаловедении, переработке и утилизации ядерных отходов, производстве хладостойких сталей и морозостойких уплотнительных материалов, о сплавах и полимерах, способных выдерживать условия высоких температур, давления, механических нагрузок и химически агрессивных сред, а также о логистических и экологических аспектах их применения.

Ряд сессий будет посвящен медицинским и биотехнологиям. Исследования на стыке физики, химии, биотехнологии, биофизики, молекулярной и клеточной биологии, медицины позволяют создавать биоматериалы для регенеративной медицины, а бионические протезы и экзоскелеты в сочетании с нейроинтерфейсами помогают не только восстанавливать утраченные функции организма, но и расширять возможности человека. В ходе сессий этого направления обсудят, как достичь «бесшовной» интеграции между устройствами и нервной системой пользователя и какие возможности открывает междисциплинарность для «Человека 2.0».

Важной частью деловой программы станут обсуждения умных материалов, способных менять свойства при воздействии внешних факторов, самовосстанавливающихся материалов, сплавов с эффектом памяти, метаматериалов, свойства которых не встречаются в природе и сложно достижимы технологически. Дискуссии коснутся возможностей для разработки таких материалов и практик их применения. Участники сессии «Аддитивные технологии – доминанта нового технологического уклада» обсудят, как аддитивные технологии способны в корне изменить всю существующую систему производственных отношений, какие материалы необходимы для развития этой технологии и каковы перспективы их эффективного промышленного внедрения.

Кроме того, на Форуме уделят внимание и развитию цифровых технологий: квантовым коммуникациям, цифровому материаловедению, новым методам исследования материалов с помощью комплексов «мегасайенс», применению искусственного интеллекта в химии и материаловедении, в решении промышленных задач.

В повестку ФБТ-2025 также войдут обсуждения материалов для будущей энергетики, высокоэффективных полимеров, каталитических материалов, а также подготовки научных и инженерных кадров для передовых отраслей экономики.

«В рамках Форума будущих технологий мы делаем акцент на обсуждении необходимости развития наукоемких отраслей экономики. Цели очевидны: нам нужно не только сформировать образ технологического будущего страны, но и обеспечить нашей экономике необходимую глубину, сформировать спрос и создать достаточное предложение товаров и услуг для потребностей внутреннего рынка и его развития. Сегодня в мире рождаются целые новые отрасли, связанные с новыми материалами, квантовыми технологиями, новыми межотраслевыми сочетаниями. Российские компании и отечественные предприниматели, заполняющие эти ниши, получат технологическое и экономическое преимущество на ближайшие 10–15 лет. Государство – новый импульс развития по таким направлениям, как НИОКР, развитие труднодоступных территорий, микроэлектроника, технологии высокого передела, медицина и многие другие. Это и есть высокотехнологичное будущее нашей экономики», – подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета Форума будущих технологий Антон Кобяков.

В 2025 году Форум проводится при поддержке Правительства Российской Федерации, Российской академии наук, Российского научного фонда и Российского квантового центра. Соорганизаторами Форума в 2025 году выступают Газпромбанк, Правительство Москвы, госкорпорация «Росатом», ПАО «Татнефть». Генеральный партнер – Сбер, стратегический партнер – ПАО «Россети», стратегический научный партнер – НИЦ «Курчатовский институт».