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Пресс-релиз

АСИ предложило президенту создать механизм финансирования экспериментальных проектов для оперативного реагирования на экологические катастрофы

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Агентство стратегических инициатив

Об этом на заседании Наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) Владимиру Путину рассказал заместитель генерального директора – операционный директор АСИ Георгий Белозеров.

По его словам, одним из барьеров ликвидации последствий экологической катастрофы в Черном море является отсутствие гибкого механизма финансирования экспериментальных НИОКР для оперативного реагирования на острые экологические катастрофы.

Григорий Белозеров предложил создать такой механизм при участии российских компаний, Правительства РФ и Российской академии наук.

«Правительство ведет сейчас работу по ликвидации последствий, а наш фокус – на восстановлении экосистемы и разработке технологий, которые позволят предотвратить в последующем подобные инциденты, и так же быстро реагировать на внедрение передовых решений самых последних разработок науки – для того, чтобы можно было их апробировать их в экстренных случаях. Важно в том числе сделать акцент на создании постоянно работающего механизма, отвечающего на эти вызовы, в том числе с возможностью быстрого финансирования. Здесь мы особый потенциал видим у компаний, которые могут проявить себя в том числе в рамках Стандарта общественного капитала бизнеса», - подчеркнул Георгий Белозеров.

Он отметил, что готовых комплексных решений по ликвидации последствий разлива топочного мазута в акватории и на побережье на текущий момент нет. Необходимы новые экспериментальные решения на основе уже имеющихся в разных регионах страны научных разработок. Поэтому Агентство запустило специальный отбор таких решений и технологий для Черного моря, которые впоследствии будут апробированы в зоне ЧС. Несколько десятков технологий уже рассматриваются к апробации.Например, проект Мурманского морского биологического института РАН.

В основе решения – комплекс методов очистки вод с использованием метаболического потенциала биологических объектов. Суть технологии: после разлива нефтепродуктов водоросли блокируют масляное пятно, не давая ему распростираться, и тут же с помощью бактерий начинают перерабатывать образовавшиеся загрязнения. Очисткой занимаются не сами водоросли, а бактерии, которые живут в симбиозе с ними. Решение целесообразно применять уже после сбора и утилизации основной массы мазута – с тем, чтобы очистить прибрежные зоны от мелких остатков разлива нефтепродуктов, которые сложно собрать механическим способом.

В завершение доклада Григорий Белозеров отметил: «Вектора нашей инициативы направлены на противостояние климатическим и экологическим вызовам, приумножения богатства природы, здоровья граждан и расширение экономического потенциала природы».

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