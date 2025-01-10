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Путин назвал Российско-Китайские игры успешным проектом гуманитарного сотрудничества

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Телеграм-канал Российско-Китайские игры 2025

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям IV Российско-китайских молодежных зимних игр. Соревнования по девяти видам спорта пройдут с 10 по 14 января в Южно-Сахалинске.

«В наших странах уделяется серьезное внимание развитию физической культуры и спорта, продвижению ценностей здорового и активного образа жизни, укреплению дружбы и взаимопонимания между представителями молодого поколения. Одним из наиболее масштабных, успешных проектов в сфере гуманитарного сотрудничества по праву считаются Российско-китайские молодежные игры по летним и зимним видам спорта. Искренне рад, что их проведение стало хорошей, проверенной временем традицией», --отметил глава государства.

Президент выразил уверенность в том, что нынешние соревнования пройдут на высоком организационном уровне, запомнятся не только яркими победами и рекордами, но и интересными знакомствами, дружеским общением и добрыми впечатлениями от пребывания на российском Дальнем Востоке.

«Желаю участникам удачных стартов, а гостям — всего самого доброго», — сказал Владимир Путин.

В соревнованиях примут участие более 200 спортсменов. Китайскую делегацию возглавил заместитель руководителя Главного государственного управления по физической культуре и спорту КНР Лю Гоюн.

По поручению Минспорта России, оператором соревнований выступил Центр спортивной подготовки сборных команд России.

Масштабная презентация игр с участием министра спорта Российской Федерации Михаила Дегтярева состоялась в сентябре 2024 года на Восточном экономическом форуме, организатором которого ежегодно выступает фонд «Росконгресс».

Также на ВЭФ-2024 были представлены амбассадоры соревнований — олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова и чемпионка мира по сноуборду София Нарышкина. Фонд Росконгресс совместно с Минспортом России на протяжении многих лет в рамках своих мероприятий развивает коммуникационные площадки в ДФО и за рубежом для продвижения спортивной инфраструктуры в регионах России и международного сотрудничества в области спорта, в том числе на российско-китайском направлении.

Кроме того, Сахалинская область в течение нескольких лет системно презентует на ВЭФ возможности спортивно-туристического комплекса «Горный воздух». На Российско-Китайских играх горнолыжный курорт примет соревнования по фристайлу, сноуборду и горным лыжам.

Соревнования также пройдут в ледовом дворце «Кристалл», лыже-биатлонном комплексе «Триумф», трамплинном комплексе «Высотаc» и учебно-тренировочном центре «Восток».

В перерывах между соревнованиями российские и китайские спортсмены участвуют в творческих мастер-классах. За день до старта соревнований участники Игр расписали гипсовые матрешки и сделали щепковые куклы. Впереди у двух команд запланированы экскурсии по Южно-Сахалинску.

Все новости о спортивных событиях фонда Росконгресс — в Теlegram-канале организации.

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