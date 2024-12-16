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«Роснефть» расширяет возможности цифрового исследования керна

Специалисты томского научного института «Роснефти» ввели в эксплуатацию мезотомограф с повышенной точностью исследований образцов горных пород и скоростью обработки данных. Улучшенные характеристики помогут быстрее и эффективнее подбирать инструменты для поиска и разработки новых залежей и увеличения добычи на уже действующих активах компании.

Мезотомограф – прибор для исследования полноразмерного керна с помощью рентгеновской томографии. Аппарат позволяет изучить поровую структуру пород разрабатываемого пласта, а также создать цифровую 3D-модель керна.

Разработанная в Томском политехническом университете (ТПУ – вуз-партнер компании) комплектация мезотомографа позволит оцифровывать до четырех метров полноразмерного керна в час, что в четыре раза производительнее российских и зарубежных аналогов, а также вдвое повысить детализацию порового пространства керна.

Для получения уникальных параметров прибора специалисты «Роснефти» описали алгоритм обработки изображений, разработали схему сборки мезотомографа, а ученые ТПУ улучшили мехатронные системы* и «вшили» в программное обеспечение алгоритмы нейронных сетей. С помощью технологий искусственного интеллекта время на процесс обработки «сырых» данных сократилось в несколько раз: вручную процесс занимает от недели до месяца, а с улучшенным ПО – от нескольких минут до нескольких часов.

Модернизированный мезотомограф установлен в лаборатории седиментологии научного института «Роснефти» в Томске, где дополнил линейку уникального оборудования для цифровых исследований разномасштабных образцов керна.

Развитие технологического потенциала – один из ключевых элементов стратегии «Роснефть - 2030». Компания уделяет приоритетное внимание инновационной деятельности, определяя технологическое лидерство как ключевой фактор конкурентоспособности на нефтяном рынке.

*Мехатронные системы — комплексные системы, которые приводят в движение роботизированные системы и наделяют их интеллектом.

Мехатроника — наука на стыке машиностроения, электротехники и информатики, направленная на проектирование и производство качественно новых механизмов, машин и систем с автоматизированным интеллектуальным управлением.

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