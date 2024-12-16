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Пресс-релиз

Фонд «Росконгресс» и Российский научный фонд подпишут соглашение о сотрудничестве

17 декабря в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» состоится подписание соглашения о сотрудничестве между фондом «Росконгресс» и Российским научным фондом. Участие в церемонии подписания примет помощник президента Российской Федерации Андрей Фурсенко.

Подписи под документом поставят председатель правления, директор фонда «Росконгресс» Александр Стуглев и генеральный директор Российского научного фонда Владимир Беспалов.

Соглашение направлено на развитие сотрудничества в организации и проведении конгрессно-выставочных мероприятий, в том числе научно-технологической направленности, и популяризацию результатов отечественных ученых и разработчиков, направленных на обеспечение независимости и конкурентоспособности страны и обеспечение ее технологического суверенитета.

Время и площадка церемонии подписания: 17 декабря, 15:00, пресс-центр МИА «Россия сегодня», Президентский зал.

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