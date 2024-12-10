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Сотрудник «РН-Няганьнефтегаз» удостоен медали МЧС за спасение человека

Работник компании «РН-Няганьнефтегаз» (входит в нефтедобывающий комплекс «Роснефти») Сергей Орлов награжден Министерством по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий медалью «За спасение на пожаре». Вручение наград совершившим героические поступки состоялось в рамках празднования Дня Героев Отечества.

Медалью нефтяник удостоен за спасение женщины из горящего многоквартирного дома. Он услышал, как из задымленного окна женщина зовет о помощи. Мгновенно оценив ситуацию, Сергей нашел железную бочку и забрался по ней в горящее здание. Он помог хозяйке выбраться через окно на улицу. Благодаря его смелым действиям женщина была спасена.

Сергей Орлов работает в «РН-Няганьнефтегзе» более 10 лет. Молодой человек регулярно занимается спортом, является членом городской сборной Нягани по баскетболу, постоянным участником спортивных городских и корпоративных мероприятий. Он - капитан команды предприятия по перетягиванию каната. Волевой характер, спортивная подготовка и корпоративные занятия по промышленной безопасности помогли Сергею в решающий момент спасти человека.

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