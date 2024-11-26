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Пресс-релиз

На IV Конгрессе молодых ученых обсудят потенциал синергии искусства и технологий в сфере креативных индустрий

Социальная платформа Фонда Росконгресс – Фонд Инносоциум представит на IV Конгрессе молодых ученых сессии, продвигающие в научной среде креативную повестку и формирующие условия для использования высокотехнологичных проектов, новаторских идей и разработок молодых ученых в секторе креативных индустрий. Планируется обсудить различные аспекты использования современных технологий в искусстве в ходе сессий «Kinotech: новый вектор развития киноиндустрии», «Арт как биомеханика: взаимодействие человека и технологий» и открытого диалога «30 вопросов стартаперам, которые смогли».

«Сегодня наука и искусство успешно объединяют свои потенциалы благодаря креативным индустриям, которые показали себя эффективным источником востребованных решений в экономике. Новаторские традиции российской науки предоставляют молодым ученым широкое поле для использования инновационных подходов в решении стоящих перед ними задач. Синтез технологий, научных открытий и творческого подхода создает условия для развития творческого предпринимательства, выступающего локомотивом экономики. В научной и технической сфере мы уделяем особое внимание развитию молодых талантов, которые формируют ядро креативного класса», – подчеркнул советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

К участию в дискуссиях приглашены министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин; генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев; руководитель направления Sber AR/VR Lab Алексей Храмцов; режиссер, сценарист, CEO SensoryLAB, исследователь психологии запахов и мультисенсорного восприятия Никита Букреев; генеральный директор ООО «Студия Проспект», креативный продюсер, основатель MyFilm48 Павел Перегудов; генеральный продюсер студии Game Art Pioneers Дмитрий Здесев; руководитель лаборатории Sber AI Research, основатель и руководитель команды разработки нейросетей Kandinsky Денис Димитров; художница Настя Миро; диджитал-арт-художник Алексей Риттенберг; основатель PilotHUB и PWRBoard Марк Туровецкий; сооснователь и технический директор Labadvance Евгений Шилов и другие.

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