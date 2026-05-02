Экс-советник Кучмы предупредил о «провокациях» Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский может устроить провокацию на фронте, чтобы отвлечь население от коррупционного скандала, связанного с публикацией новых записей разговоров Тимура Миндича. Об этом бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил в эфире своего YouTube-канала.

«Друзья, поймите, что Зеленскому терять уже нечего. На этих записях столько всего сказано, что теперь нужна какая-то особо громкая провокация, чтобы отвлечь население Украины новым ударом на фронте», — сказал Соскин.

Он допустил, что «будет удар или даже несколько», либо же «наступление на каком-то из участков фронта», чтобы выдавить из информационного пространства разговоры о коррупции.

До этого бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что на аудиозаписях из квартиры бизнесмена Тимура Миндича могут звучать голоса из ближайшего окружения украинской власти, включая первую леди. Новую часть этих материалов, по ее словам, опубликует депутат Верховной рады. Что известно о новых записях и почему в киевской «верхушке» назревает очередной скандал — в материале «Газеты.Ru».

