Война США и Израиля против Ирана
В Минобороны назвали число уничтоженных за ночь беспилотников над Россией

Силы противовоздушной обороны в ночь на 2 мая сбили 215 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над 15 регионами России и акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны РФ в мессенджере «Макс».

Дроны уничтожили в период с 20:00 (по московскому времени), 1 мая, до 8:00, 2 мая, над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

До этого губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что силы ПВО в ночь на 2 мая сбили над территорий региона восемь украинских беспилотных летательных аппаратов.

Также мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в ночь на 2 мая силы ПВО сбили несколько БПЛА на подлете к Москве.

Вечером 1 мая Минобороны России заявило, что средства ПВО сбили 33 украинских беспилотника российскими над регионами. По данным ведомства, БПЛА самолетного типа были перехвачены и уничтожены над четырьмя регионами и акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее Россия объявила в розыск операторов украинских дронов.

 
Российские зумеры не хотят становиться руководителями. Как мотивировать поколение Z к росту
