Зеленский приедет к Пашиняну

Премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал визит президента Украины Владимира Зеленского в Ереван. Об этом сообщает Eurasia Diary.

Визит пройдет в понедельник, 4 мая. В этот день в Ереване состоится саммит Европейского политического сообщества.

«Я жду всех членов Европейского политического сообщества, да, включая президента Украины», — сказал Пашинян.

Другие детали поездки Зеленского в Армению на данный момент не разглашаются.

До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян 1 апреля провели «жесткий» разговор за закрытыми дверями в Кремле.

Как отмечается, Москва по итогам встречи в Кремле сочла невозможным достичь каких-либо договоренностей с Пашиняном. Поэтому было принято решение о практических шагах, отметили журналисты. В частности, в материале упоминается запрет на въезд в Россию бизнесменам, представителям крупных компаний и даже культурных организаций, связанных с властью Пашиняна. Какие-либо подробности, почему было принято такое решение, авторы материала не приводят.

