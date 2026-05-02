Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Наука

Россиянам рассказали, когда нужно удалять зуб мудрости, а когда можно его оставить

Shutterstock

Зубы мудрости можно не удалять, если совпали четыре фактора: он не кариозный, имеет зуб антагонист, стоит в зубном ряду и не является причиной травмы слизистой, рассказал «Газете.Ru» врач-стоматолог-хирург междисциплинарного стоматологического центра Пироговского университета Марсель Файзрахманов.

«В повседневной практике врача-стоматолога-хирурга часто встает задача, какую тактику применить по отношению к зубу мудрости. В случае, если зуб мудрости имеет кариозную полость, то такой зуб в большинстве случаев удаляется, так как полноценно пролечить его сложно в силу удаленного расположения в полости рта. Также это не всегда целесообразно. В случае если зуб мудрости отрицательно влияет на соседний зуб или является источником хронической травмы слизистой оболочки, – это является абсолютным показанием для удаления и требует незамедлительного хирургического вмешательства. При отсутствии антагониста зуб мудрости также удаляется в силу того, что не несет никакой смысловой нагрузки», — рассказал врач.

Но нельзя не сказать о тех случаях, когда у пациентов полностью прорезались зубы мудрости на верхней и нижней челюстях, они располагаются в зубном ряду, имеют антагонистов, не поражены кариозными процессами, не вызывают травм слизистой оболочки и пациент поддерживает полноценную гигиену, то вполне уверенно можно сказать, что такие зубы имеет право полноценно функционировать в ротовой полости.

«Из практики можно сказать, что к удалению зубов мудрости надо подходить с полной серьезностью, оценивая каждый клинический случай отдельно, применение шаблонной методики не допускается. Если же дело доходит до удаления, то у каждого пациента оно проходит индивидуально и зависит от ряда факторов, таких как размер зуба, форма корней, плотность костной ткани, степень разрушенности и так далее», — заметил доктор.

Ранее врач предупреждала, что чистка зубов после каждого приема пищи опасна и приводит к износу эмали.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
