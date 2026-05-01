Оторвало хвост и винты: в Коми опрокинулся вертолет с вахтовиками

Вертолет МИ-8Т с вахтовиками опрокинулся при взлете в Коми. В результате происшествия у борта оторвался хвост, пострадали 11 человек. По одной из версий, причиной аварии стала техническая неисправность, по другой — человеческий фактор. ТАСС со ссылкой на источник сообщило, что вертолет зацепил что-то лопастями и завалился на бок. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Вертолет с вахтовиками совершил жесткую посадку в Усинске республики Коми, в результате происшествия пострадали 11 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

«Сегодня в службу спасения Усинска поступила информация о том, что при взлете с вертолетной площадки, завалился на бок частный пассажирский вертолет МИ-8Т. Вертолет должен был совершить доставку вахтовиков в Ненецкий автономный округ», — сообщили в ведомстве.

По данным Telegram-канала 112, на борту находились 21 пассажир и три члена экипажа. Двое пострадавших получили травмы средней степени тяжести, еще восемь — легкой. Как уточнили в МЧС всех раненных отпустили на амбулаторное лечение после осмотра.

Причина происшествия

Life со ссылкой на SHOT пишет, что жесткая посадка МИ-8Т произошла на вертолетной площадке, расположенной на территории промышленной зоны Усинска. Предварительно, это случилось около 15:45. Борт завалился на бок, в результате чего, по информации Telegram-канала 112, у него оторвался хвост. Кроме этого, вертолет лишился обоих винтов и получил серьезные повреждения.

Mash уточнил, что МИ-8Т принадлежит компании «Ельцовка». На ее сайте указано, что она работает с такими крупными заказчиками, как правительство Новосибирской области, Филиал ПАО «ОАК» — Новосибирский авиационный завод имени В.П. Чкалова, Госкорпорация по Организации воздушного движения, МЧС по Новосибирской области и т.д. «Ельцовка», в том числе, оказывает услуги по перевозке вахтовиков. По данным СМИ, жесткая посадка вертолета произошла как раз в тот момент, когда рабочие летели на вахту.

Telegram-канал рассказал, что причиной инцидента стала техническая неисправность. При этом ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что всему виной человеческий фактор — пилот не справился с управлением.

«Вертолет зацепил что-то лопастями и завалился на бок на вертолетной площадке при взлете», — заявил собеседник агентства.

Росавиация классифицировала инцидент как аварию. Расследованием ее причин займется Межгосударственный авиационный комитет с участием Западно-Сибирского МТУ Росавиации.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту жесткой посадки вертолета. Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК РФ).

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!