Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

В России может появиться ГОСТ на шаурму

I A Scrabble/Shutterstock/FOTODOM

ГОСТ на шаурму разрабатывается в России. Он будет содержать рекомендации по составу, технологии приготовления и срокам годности продукта, рассказала РИА Новости заместитель главы Роскачества Елена Саратцева в кулуарах Кавказского инвестиционного форума.

«В нем (в ГОСТе — «Газета.Ru») будут содержаться рекомендации по технологии приготовления и установление срока годности продукта, а также соблюдение требований безопасности пищевого производства, собственно, то, ради чего разработка и началась», — сказала она.

Она отметила, что разработкой ГОСТа на шаурму занимается технический комитет, который участвует в работе по ГОСТам русской кухни. Саратцева обратила внимание, что задачей комитета в первую очередь ставится разработка и описание блюд национальной кухни, а шаурма — это единичный случай. Тем не менее, ГОСТ на шаурму будет завершен до конца года, добавила она.

До этого стало известно, что почти половина россиян любят и едят шаурму. Согласно результатам опроса kp.ru, 40% респондентов употребляют шаурму. При этом 21% из этих россиян отдают предпочтение покупному блюду, приготовленному в ларьках, а 19% опрошенных едят домашнюю шаурму, опасаясь отравиться уличной.

Ранее в России ввели новый ГОСТ на сигаретный табак.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!