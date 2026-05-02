Япония закупила партию нефти из России из-за перекрытия Ормузского пролива

Япония закупила партию российской нефти с Сахалина сорта Sakhalin Blend на фоне обострения вокруг Ирана и блокировки Ормузского пролива. Об этом ТАСС сообщил представитель компании Taiyo Oil, закупившей нефть.

По его словам, на закупленный сорт нефти санкции не распространяются. Представитель Taiyo Oil отметил, что компания ответственно подходит к обеспечению стабильных поставок нефтепродуктов и ищет возможности по диверсификации поставок из регионов за пределами Ближнего Востока, но будет ли в дальнейшем закупать нефть у России — пока неизвестно.

Япония столкнулась с проблемами поставок нефти в страну из-за конфликта на Ближнем Востоке, в ходе которого оказался перекрыт Ормузский пролив. Через него страна обычно получает 95% всего импорта этого топлива.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что на фоне конфликта США и Ирана маршрут поставок нефти через Ормузский пролив оказался фактически закрыт. Российский лидер отметил, что в 2025 году через Ормузский пролив прошло около трети мирового морского экспорта нефти. Он добавил, что полное переключение поставок без использования этого маршрута сейчас невозможно.

Ранее США решили создать новую коалицию по Ормузскому проливу.