В «Спартаке» заявили, что их не уважали в матче с «Крыльями Советов»

В «Спартаке» заявили, что судьи не уважали их в матче с «Крыльями Советов»

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао после поражения от «Крыльев Советов» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) признался, что не знает, чего ждать от судейства в матче Кубка России с ЦСКА. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Я не знаю. Как я уже говорил ранее — мы хотим, чтобы судьи нас уважали. Мы уважаем всех, но и хотим, чтобы все уважали нас точно так же. И я не верю, что арбитр уважал нас в матче с «Крыльями Советов», — заявил он.

Встреча, которая прошла в Самаре, завершилась со счетом 1:2. На 13-й минуте поединка счет ударом с пенальти открыл игрок самарцев Фернандо Костанца. Манфред Угальде в середине второго тайма сравнял счет, но на 78-й минуте Кирилл Печенин вновь вывел «Крылья» вперед. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

В турнирной таблице РПЛ «Спартак» идет на четвертом месте, набрав 48 очков. «Крылья Советов» идут на десятом месте, имея в активе 29 баллов. Матч с ЦСКА, который пройдет в рамках финала Пути регионов Кубка России, состоится 6 мая.

