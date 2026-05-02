Глава евродипломатии Кая Каллас не понимает, что Евросоюз должен просить о диалоге с Россией, а не наоборот. Об этом в эфире своего YouTube-канала написал журналист Алекс Христофору.

«Европейцы думают, что самые умные люди в комнате, что они побеждают с большим отрывом, но на самом деле они проигрывают. И не Россия должна унижаться, а Каллас обязана начать диалог с Москвой», — заявил журналист.

Он привел аналогию с фильмом «Шоу Трумана», поскольку Каллас, как и главный герой киноленты, сознательно не замечает нереальность происходящего. Христофору утверждает, что глава дипломатии ЕС «живет в своем мирке», где она «потрясающая» и «лучшая».

До этого Каллас заявила, что Европа не вернется к нормальным отношениям с РФ даже после окончания конфликта на Украине.

Глава евродипломатии также обвинила Россию в «гибридных атаках», которые якобы достигли «невероятных масштабов». Она призвала европейцев ужесточить санкции против России, привлечь Москву «к ответственности», обеспечить «международную изоляцию» России и закрыть границы европейских стран для российских солдат-участников СВО.

Также 30 апреля Каллас сказала, что Европа не должна «унижаться» и просить Москву о переговорах.

