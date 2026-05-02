Российский вратарь установил исторический рекорд в НХЛ

Российский вратарь «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский установил исторический рекорд среди всех действующих голкиперов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В ночь на 2 мая «Тампа» в шестом матче первого раунда Кубка Стэнли обыграла «Монреаль Канадиенс» с результатом 1:0. Победный гол был оформлен в овертайме, его автором стал Гейдж Гонсалвес, а Василевский в этой игре оформил шат-аут и стал первым действующим вратарем с двумя ша-таутами в матчах на вылет за карьеру (также седьмая игра полуфинала Кубка Стэнли 2021 года). Последним голкипером с большим количеством таких матчей был Хенрик Лундквист, который оформлял шат-ауты в подобных матча в 2008 и 2014 годах.

Если бы «Тампа» проиграла этот матч, то уступила бы в серии с результатом 2-4, однако команда сравняла счет — 3-3. После матча Василевский был признан первой звездой.

Седьмой матч серии между «Тампой» и «Монреалем», который станет решающим, пройдет 3 мая на стадионе «Лайтнинг» в Тампе, время его начала пока не определено.

Ранее звездный российский хоккеист исключил возвращение в КХЛ.