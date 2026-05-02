В случае прекращения боевых действий на Украине Россия якобы будет иметь окно возможностей для нападения на НАТО до 2039 года. Об этом заявил командующий Национальными вооруженными силами Латвии, генерал-майор Каспарс Пуданс, чьи слова приводит УНИАН.

«Таким образом, наиболее вероятный сценарий - переброска сил к нашим восточным границам. Если бы я сидел в Кремле, то я бы сказал, что окно моих возможностей - это 2027 - 2029 годы. Пока НАТО не готова. Поскольку после 2030-го это окно может закрыться - Россия хоть и станет сильнее, но то же касается и Европы, и НАТО», — заявил Пуданс.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. Во время встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в прошлом году российский лидер вновь повторил это. По словам Путина, политики, которые говорят о нападении Российской Федерации на одну из стран Запада, являются «специалистами по фильмам ужасов».

Путин обратил внимание, что сейчас нагнетается истерия по поводу того, что Россия якобы нападет на Европу. Он добавил, что для здравомыслящих людей в таких высказываниях очевидна провокация или «полная некомпетентность».

