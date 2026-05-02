Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

В Латвии заявили, что НАТО не готово к конфликту с Россией

Командующий ВС Латвии Пуданс испугался нападения России на НАТО до 2030 года
Xinhua/ZUMA Press/Global Look Press

В случае прекращения боевых действий на Украине Россия якобы будет иметь окно возможностей для нападения на НАТО до 2039 года. Об этом заявил командующий Национальными вооруженными силами Латвии, генерал-майор Каспарс Пуданс, чьи слова приводит УНИАН.

«Таким образом, наиболее вероятный сценарий - переброска сил к нашим восточным границам. Если бы я сидел в Кремле, то я бы сказал, что окно моих возможностей - это 2027 - 2029 годы. Пока НАТО не готова. Поскольку после 2030-го это окно может закрыться - Россия хоть и станет сильнее, но то же касается и Европы, и НАТО», — заявил Пуданс.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. Во время встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в прошлом году российский лидер вновь повторил это. По словам Путина, политики, которые говорят о нападении Российской Федерации на одну из стран Запада, являются «специалистами по фильмам ужасов».

Путин обратил внимание, что сейчас нагнетается истерия по поводу того, что Россия якобы нападет на Европу. Он добавил, что для здравомыслящих людей в таких высказываниях очевидна провокация или «полная некомпетентность».

Ранее в НАТО испугались планов России о якобы восстановлении СССР.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!