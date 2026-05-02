Politico узнала, что намерен предпринять разочаровавшийся в Трампе Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отчаялся убедить главу Белого дома Дональда Трампа поддержать Киев в военном конфликте с РФ, поэтому приступил к разработке новой стратегии. Об этом сообщило издание Politico.

«Зеленский отходит от попыток убедить Соединенные Штаты оставаться вовлеченными в конфликт», — говорится в публикации.

Обозреватели утверждают, что в настоящий момент многие граждане Украины уже разочаровались в США, а Зеленский стал проявлять большую осторожность по отношению к Вашингтону.

29 апреля президент России Владимир Путин и Дональд Трамп провели очередные телефонные переговоры. Стороны обменялись мнениями об иранском и украинском конфликтах. В частности, Путин объявил о готовности России объявить перемирие в боевых действиях с Украиной на период празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

