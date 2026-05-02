Президент США Дональд Трамп во время мероприятия во Флориде признал, что урегулирование украинского конфликта — это непростая задача, но все равно надеется, что Соединенные Штаты смогут добиться мира. Его слова приводит РИА Новости.

«Думаю, у нас получится довести это дело до конца, однако это непросто», — сказал он.

До этого глава Белого дома заявил, что европейские страны — члены НАТО устроили «бардак» на Украине. Он отметил, что проблемы Украины не касаются Соединенных Штатов, так как государства разделяет океан, но затрагивают страны Европейского союза.

29 апреля состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. Главы двух государств обсудили урегулирование украинского конфликта. В частности, они сошлись в оценке поведения «киевского режима» во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Лидеры двух государств считают, что украинские власти, подстрекаемые европейцами, ведут линию на затягивание конфликта.

Ранее Медведев оценил посредническую роль США.