Минздрав включил новые ткани в список для пересадки

С 1 сентября в России расширят перечень объектов, разрешенных к трансплантации, в том числе спинной мозг и его части. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на приказ Министерства здравоохранения.

В документе указано, что, помимо спинного мозга, в список добавят нервы, а также костные ткани и их фрагменты.

Одновременно из перечня исключат кости свода черепа и нижнюю челюсть.

Российские хирурги в 2025 году выполнили более 62 тысяч операций по протезированию коленных и тазобедренных суставов по ОМС, выяснил портал ПроДокторов в ходе опроса, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru». Это одна из самых эффективных процедур при тяжелых заболеваниях суставов.

Наибольшее количество операций среди 50 регионов провели в клиниках Краснодарского края (5100), Московской области (4000), республики Татарстан (3500), Оренбургской (3500) и Кемеровской (3200) области.

Ранее эксперт раскритиковала идею повышать взносы на ОМС для курильщиков.

 
