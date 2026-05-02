Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Армия

СМИ Украины заявили об ударах РФ по украинским портам в Одесской области

Страна.ua: ВС России нанесли удары по портам в Измаиле и Большой Одессе
Telegram-канал «АМПУ/USPA»

Вооруженные силы (ВС) России ночью нанесли удары по двум портам Одесской области — в Измаиле и Большой Одессе. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на местную Администрацию морских портов.

«Ночью были удары по украинским портам на Дуне (Измаил) и в районе Большой Одессы», — отмечает издание.

В сообщении говорится, что в результате ударов была повреждена причальная и складская инфраструктура, а в отдельных местах произошли возгорания. На месте работают специалисты.

Также RT написало со ссылкой на украинские мониторинговые паблики, что была серия прилетов по целям в Сумах и Харькове.

До этого стало известно, что в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России российские войска за неделю с 25 апреля и по 1 мая нанесли один массированный и пять групповых ударов возмездия высокоточным оружием большой дальности по военной инфраструктуре Украины. Под удар попали предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и топливно-энергетического комплекса (ТЭК) страны.

Ранее порт на Украине загорелся после ударов.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!