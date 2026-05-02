СМИ Украины заявили об ударах РФ по украинским портам в Одесской области

Страна.ua: ВС России нанесли удары по портам в Измаиле и Большой Одессе

Вооруженные силы (ВС) России ночью нанесли удары по двум портам Одесской области — в Измаиле и Большой Одессе. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на местную Администрацию морских портов.

«Ночью были удары по украинским портам на Дуне (Измаил) и в районе Большой Одессы», — отмечает издание.

В сообщении говорится, что в результате ударов была повреждена причальная и складская инфраструктура, а в отдельных местах произошли возгорания. На месте работают специалисты.

Также RT написало со ссылкой на украинские мониторинговые паблики, что была серия прилетов по целям в Сумах и Харькове.

До этого стало известно, что в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России российские войска за неделю с 25 апреля и по 1 мая нанесли один массированный и пять групповых ударов возмездия высокоточным оружием большой дальности по военной инфраструктуре Украины. Под удар попали предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и топливно-энергетического комплекса (ТЭК) страны.

Ранее порт на Украине загорелся после ударов.