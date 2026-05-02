Матвиенко рассказала о планах в отношении Украины после СВО

Матвиенко: РФ сделает все для ввода зверств в Одессе в обвинения против Киева
Россия после окончания специальной военной операции (СВО) сделает все, чтобы зверства в Доме профсоюзов в Одессе были включены в обвинения против Украины. Об этом заявила в интервью РИА Новости председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

Сторонники государственного переворота на Украине 2 мая 2014 года подожгли Дом профсоюзов в Одессе, в котором прятались представители «антимайдана». Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 получили различные ранения, отмечает агентство.

Матвиенко подчеркнула, что Россия не даст забыть эту трагедию. По ее словам, это преступление не имеет срока давности.

За 12 лет единственной видимой реакцией международных организаций стал лишь вердикт Европейского суда по правам человека, утверждает председатель Совфеда.

«Несмываемая печать на всей современной европейской цивилизации!» — сказала парламентарий.

Матвиенко добавил, что виновные в преступлениях в Доме профсоюзов в Одессе должны понести наказание, приговор им будет вынесен рано или поздно, в этом нет сомнений.

Ранее Виктор Медведчук заявлял, что трагедию в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году организовали высокопоставленные украинские чиновники.

 
