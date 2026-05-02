Российский дрон помог взять в плен украинских военнослужащих

РИА Новости: военные ВСУ сдались в плен после контакта с БПЛА
Украинские военнослужащие на славянском направлении сдались в плен после контакта с российским беспилотником. Об этом сообщил РИА Новости военнослужащий 81-й бригады ВСУ Евгений Кашенко, оказавшийся среди сдавшихся.

Как следует из его рассказа, группе поставили задачу вернуть утраченные позиции в районе села Закотное, после чего они выдвинулись небольшими подразделениями. По его словам, из-за темноты видимость была ограничена, бойцы нашли небольшой окоп, где их обнаружил беспилотник. После этого, как он отметил, они приняли решение сдаться, поскольку не хотели погибать. По его словам, им сбросили рацию, через которую они связались и договорились о сдаче в плен.

В распоряжении РИА Новости также находится видео, снятое с беспилотника бойцами 7-й бригады 3-й общевойсковой армии группировки войск «Южная», которые приняли в плен украинских военнослужащих.

В конце апреля глава ДНР Денис Пушилин сообщал о продвижении российских сил на славянском направлении.

Ранее были названы сроки полного освобождения ДНР.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!