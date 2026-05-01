«Война далека от завершения»: Трамп заявил конгрессу о «прекращении» операции против Ирана

Дональд Трамп в письмах к лидерам конгресса заявил о «прекращении враждебных действий» против Ирана. Таким образом он пытается обойти ограничения: по закону США, президент обязан получить одобрение законодателей, если военные действия продолжаются дольше 60 дней. В действительности же мир между Вашингтоном и Тегераном не заключен: Иран направил Соединенным Штатам уже второе предложение по урегулированию, но Трамп остался им недоволен — как и первым.

Президент США Дональд Трамп официально заявил конгрессу о «прекращении враждебных действий» против Ирана, сообщил телеканал CBS News.

«С 7 апреля 2026 года между американскими войсками и Ираном не было никаких обменов ударам. Враждебные действия, начавшиеся 28 февраля 2026 года, прекращены », — говорится в «практически идентичных» письмах, направленных спикеру палаты представителей Майку Джонсону и временному председателю сената Чаку Грасслу.

При этом Associated Press отмечает, что американский лидер в своих обращениях «ясно дал понять, что война, возможно, еще далека от завершения».

«Несмотря на успех операций Соединенных Штатов против иранского режима и продолжающиеся усилия по обеспечению прочного мира, угроза, исходящая от Ирана для Соединенных Штатов и наших Вооруженных сил, остается значительной», — подчеркнул Трамп.

AP называет письмо «демонстрацией смелого, но юридически сомнительного утверждения президентской власти»: дело в том, что по закону США президент может вести военные действия только 60 дней, после чего обязан либо прекратить их, либо получить от конгресса разрешение на еще 30 дней боев. Трамп просить согласия конгресса на продолжение войны с Ираном отказался, а изначальный 60-дневный срок истек в пятницу, 1 мая (он отсчитывается от момента уведомления конгресса о начале военных действий).

При этом администрация президента утверждает, что соглашение о прекращении огня, достигнутое в начале апреля, фактически положило конец активным боевым действиям — и, следовательно, приостановило «отсчет времени».

Соглашения все еще нет

Несмотря на заявления о «прекращении враждебных действий», реальный мир между Вашингтоном и Тегераном не заключен. На прошлой неделе глава Белого дома в одностороннем порядке распорядился продлить перемирие до завершения переговоров, однако переданный Ираном план ему не понравился. Исламская Республика предлагала прекратить войну, открыть Ормузский пролив и отложить диалог по ядерной тематике на потом, но президент США и его команда, по данным The Wall Street Journal (WSJ), скептически отнеслись к этой идее. В связи с этим Трамп поручил своим советникам готовиться к длительной блокаде Ирана.

1 мая иранское агентство IRNA сообщило, что Иран передал Пакистану, который выступает посредником в переговорах, текст нового плана урегулирования конфликта с США . Документ содержит положения для переговоров по поводу условий долгосрочного прекращения огня. Агентство уточнило, что представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи назвал завершение конфликта и установление мира в регионе приоритетной целью Тегерана.

Как сообщил журналист портала Axios Барак Равид, иранская инициатива была направлена Исламабаду 30 апреля, а уже 1 мая спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф передал иранскому руководству список поправок, касающихся ядерной проблематики в проекте соглашения. Одна из них содержит требование не пытаться вывозить обогащенный уран с ядерных объектов, подвергшихся бомбардировкам, и не возобновлять деятельность на этих объектах, пока идут переговоры.

Трамп, комментируя новый план, сообщил, что и это предложение его не устраивает. Глава государства заявил, что остался недоволен потенциальным соглашением с Ираном по атому.

«Меня оно не устраивает. Посмотрим, как будут развиваться события», — подчеркнул он в разговоре с журналистами. При этом Трамп добюавил, что стороны продолжают предпринимать усилия по урегулированию конфликта, в том числе в телефонном формате.

Возобновит ли Вашингтон удары

По данным WSJ, Трамп считает возобновление бомбардировок рискованным вариантом — как и противоположную опцию, полный выход из конфликта. Однако сенатор США от Демократической партии Ричард Блюменталь в интервью CNN заявил, что американские военные могут нанести очередной удар по Ирану уже в ближайшее время . Он отметил, что такое впечатление у него сложилось после посещения некоторых брифингов.

«Я не могу быть более конкретным, потому что, по крайней мере, один из этих брифингов, а то и несколько, проходил в секретной обстановке. Я не могу с уверенностью сказать, когда это произойдет, но это рассматривается как вполне потенциальный вариант», — отметил сенатор.

29 апреля Axios писал, что Центральное командование США разработало план «коротких и мощных» ударов по территории Ирана. Таким образом Вашингтон рассчитывает оказать давление на руководство Исламской Республики, чтобы принудить его вернуться к переговорному процессу и проявить гибкость. В случае возобновления атак главной целью станут объекты инфраструктуры.