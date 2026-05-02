Собянин сообщил о сбитом дроне над Москвой

Один беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы, был уничтожен силами ПВО. Об этом сообщил в своем канале в «Максе» мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Он ранее отметил, что в ночь на 2 мая системы противовоздушной обороны сбили по меньшей мере пять беспилотников на подлете к городу.

Утром два беспилотных летательных аппарата уничтожили силы ПВО над территорией Ленинградской области. До этого средства противовоздушной обороны сбили в Тульской области семь украинских беспилотников. Кроме того, дроны атаковали два района Ростовской области.

Вечером 1 мая Минобороны России сообщало, что средства ПВО сбили 33 украинских беспилотника российскими над регионами. По данным ведомства, БПЛА самолетного типа были перехвачены и уничтожены над четырьмя регионами и акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее Россия объявила в розыск операторов украинских дронов.

 
