Россиян предупредили о новой схеме мошенников с коммунальными платежами

Мошенники начали использовать новую схему обмана, представляясь сотрудниками Мосэнергосбыта и предлагая «перерасчет» коммунальных платежей. Об этом сообщило РИА Новости.

По данным агентства, злоумышленники добавляют москвичей в чаты в мессенджерах, где заявляют о якобы перерасчете услуг. В таких сообщениях они утверждают, что данные по платежам теперь будут автоматически подтягиваться с портала «Госуслуг».

Далее под предлогом перерасчета людей просят перейти в якобы официальный бот «Госуслуг», подтвердить номер телефона и получить «уникальный ключ». После этого пользователю предлагают отправить этот код в общий чат.

Если человек передает код, мошенники получают доступ к его личному кабинету на «Госуслугах».

До этого департамент здравоохранения Москвы предупредил о случаях мошенничества, когда якобы сотрудники поликлиник звонят горожанам и просят назвать данные паспорта, а также СНИЛС.

Ранее мошенники-вербовщики стали искать жертв в профильных сообществах.