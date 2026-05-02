Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Россиян предупредили о новой схеме мошенников с коммунальными платежами

Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Мошенники начали использовать новую схему обмана, представляясь сотрудниками Мосэнергосбыта и предлагая «перерасчет» коммунальных платежей. Об этом сообщило РИА Новости.

По данным агентства, злоумышленники добавляют москвичей в чаты в мессенджерах, где заявляют о якобы перерасчете услуг. В таких сообщениях они утверждают, что данные по платежам теперь будут автоматически подтягиваться с портала «Госуслуг».

Далее под предлогом перерасчета людей просят перейти в якобы официальный бот «Госуслуг», подтвердить номер телефона и получить «уникальный ключ». После этого пользователю предлагают отправить этот код в общий чат.

Если человек передает код, мошенники получают доступ к его личному кабинету на «Госуслугах».

До этого департамент здравоохранения Москвы предупредил о случаях мошенничества, когда якобы сотрудники поликлиник звонят горожанам и просят назвать данные паспорта, а также СНИЛС.

Ранее мошенники-вербовщики стали искать жертв в профильных сообществах.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
