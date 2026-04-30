Поддержал Обаму и борьбу с потеплением: что было в неотправленном бен Ладеном письме американцам

Усама бен Ладен вошел в историю как враг Америки номер один, за которым та охотилась больше 10 лет. Когда американцы выследили и убили его, то нашли при нем неотправленное письмо американскому народу, где тот объяснял свою позицию и пытался поговорить с американцами по-хорошему. О самом неожиданном тексте бен Ладена и о том, как он провел последние годы, сидя в глубинке, завидуя арабским революционерам и слушаясь жену и детей — в материале «Газеты.Ru»

Террорист номер один

Люди, которые не застали 2000-е годы в сознательном возрасте, вряд ли смогут представить, какую роль Усама бен Ладен играл в общественном сознании. Он представал ожившим суперзлодеем из комиксов, за которым весь мир ведет охоту и который, несмотря на это, умудряется из тени дирижировать злодеями поменьше по всему миру.

Такую славу он заслужил после организации в США терактов в качестве главы «Аль-Каиды» (организация запрещена в России). В попытках поймать бен Ладена американские спецслужбы запытали десятки пойманных джихадистов и перебили бесчисленное множество боевиков «Аль-Каиды». Как только поступал сигнал, что где-то видели бен Ладена, туда вылетали американские солдаты, расстреливали и бомбили всех собравшихся, после чего с надеждой перебирали тела в поисках Усамы. Год шел за годом, но каждый раз то ли сигналы оказывались ошибочными, то ли террорист ускользал.

Правда, по какой-то причине американские спецслужбы игнорировали более известный адрес в Саудовской Аравии, где жила семья бен Ладена, с которой тот продолжал общаться. Террорист номер один был сыном саудовского миллиардера Мухаммеда бен Ладена, создателя крупнейшей строительной компании, который вместе со всей родней имел выходы к государственному руководству, включая короля. Да и в целом вокруг теракта 11 сентября повсюду видны следы саудовской разведки, и только сейчас эта тема начала получать в США должное внимание медиа.

Неуловимость бен Ладена, вкупе с огромным вниманием к его персоне, окружала его ореолом тайны, превращая Усаму в страшную легенду. Это создавало контраст с его внешностью, поскольку главарь «Аль-Каиды» выглядел как странноватый, но добродушный и улыбчивый преуспевающий рыночный торговец из арабской страны.

Не соответствовала этому статусу и реальная жизнь бен Ладена во время охоты. Он не строил планы всемирного джихада из тайной лаборатории в жерле вулкана и не восседал на троне ни изо льда, ни из черепов, командуя легионами моджахедов. В основном он прятался по кишлакам и пещерам где-то в районе Афганистана и северного Пакистана. Секрет его неуязвимости крылся в системе доверенных курьеров. Они передавали его приказы полевым командирам «Аль-Каиды», которые не знали, где находится верховный главнокомандующий. Таким образом, чтобы выйти на бен Ладена, США требовалось найти курьеров, единственной работой которых было оставаться незамеченными.

Советы от жен

По информации The Wall Street Journal, последние пять лет своей жизни бен Ладен провел в неприметном, но хорошо охраняемом и окруженным забором доме в пакистанском Абботтабаде. Жил он с многочисленными женами, детьми и внуками, полагаясь на защиту двух братьев-телохранителей из числа местных жителей, на которых был оформлен дом. Эти телохранители были его глазами, ушами и руками, ходя для него за покупками и делая все, что требует личного присутствия.

В 2011 году бен Ладен начал испытывать сильное беспокойство, но не за свою жизнь, а за то, что история проходит мимо него, пока он прозябает в пакистанкой глубинке. В мире началась Арабская весна, и протестующая молодежь смела старых врагов «Аль-Каиды» — светские диктатуры Ближнего Востока. Но Усаму смущало, что эти революции проходят не под знаменем джихада, и для молодежи он — не герой. Он осознавал, что в значительной степени протесты были инициированы и проведены либералами, и каждый день проводил в размышлениях, как ему оседлать эту волну.

Интересно, что его ближайшими советниками были его старшие жены, Умм Хамза и Сихам. Вопреки ожиданиям и стереотипам, Умм Хамза была очень образованной, имела докторскую степень по детской психологии и прекрасно знала Коран. Сихам тоже не была сельской простушкой и забитой домохозяйкой. Поэтесса и интеллектуалка, доктор наук в области коранической грамматики, Сихам часто редактировала тексты бен Ладена.

Жены искренне пытались террориста подержать и дать дельный совет, как ему снова стать суперзвездой, но ничего толкового придумать не смогли. Понимая, что к 50 годам можно отстать от жизни, Усама также просил своих старших дочерей смотреть новости по телевизору и честно излагать свою трактовку событий. В итоге женщины сказали бен Ладену, что он должен, впервые с 2004 года, выступить с публичным заявлением и попытаться повлиять на ход Арабской весны, отодвинуть от нее либералов и начать вместо протестов настоящий джихад .

Эту семейную идиллию 2 мая 2011 года нарушил 6-й отряд спецназа флота США, — Navy SEAL, «морские котики». Ночью они прилетели на двух вертолетах UH-60 Black Hawk в секретной «стелс» модификации, ворвались в дом и расстреляли бен Ладена. Его тело они забрали с собой и, после опознания, захоронили в водах Аравийского моря, проведя исламские погребальные обряды. Это событие стало чуть ли не самым ярким эпизодом президентства Барака Обамы, которым тот потом долго гордился.

Усама и Обама

Дома у бен Ладена бойцы SEAL захватили множество документов, содержание одного из которых поразило американцев до глубины души. Это было неотправленное письмо главы «Аль-Каиды» американскому народу от 2009 года, написанное в очень неожиданных тонах и затрагивающие не самые очевидные темы. Власти США опубликовали фотографию рукописного арабского оригинала вместе с английским дословным переводом, и в совокупности с тоном письма текст почти не оставляет шансов на фальсификацию, — ни одному сотруднику ЦРУ не пришло бы в голову это написать.

Бен Ладен обращается к американской молодежи и желает поговорить «о войне между нами» с теми, кто хочет перемен. Крупный капитал, ключевые роли в котором заняли евреи, пишет он, взял под контроль американскую экономику и вредит жизни как американцев, так и арабов. Особенно это проявилось во время финансового кризиса 2008 года.

«Десятки миллионов из вас живут за чертой бедности, миллионы потеряли свои дома, и миллионы потеряли работу, что привело к самому высокому уровню безработицы за 60 лет. Ваша финансовая система рухнула бы в течение 48 часов, если бы администрация не использовала деньги налогоплательщиков и не спасла стервятников, используя активы их жертв», — писал он.

Президенты впутывали США в ненужные войны на Ближнем Востоке во имя интересов капитала, обещая легкую победу за шесть дней или недель. Но в итоге прошло шесть лет, а победы все нет. Только что пришедший к власти Обама обещал вывести Америку из этих войн, но теперь снова планирует наращивать силы в Ираке и Афганистане. С его стороны было бы лучше, пишет бен Ладен, если бы он признал аморальность совершенных ранее вторжений, и честно сознался, что не может прекратить войну, поскольку она служит интересам крупных корпораций.

«Политический курс нынешней администрации по многим вопросам откровенно демонстрирует, что кто бы ни вошел в Белый Дом, пусть даже со светлыми намерениями защищать народные интересы, на самом деле не более, чем машинист в поезде. Его работа лишь в том, чтобы удерживать поезд на рельсах, проложенных нью-йоркскими и вашингтонскими лоббистами, и служат эти рельсы лишь их собственным интересам, даже там, где это вредит безопасности или экономике страны», — писал об Обаме бен Ладен, сидя в конспиративном жилье в Пакистане.

Про светлые намерения — это не оговорка. Судя по написанному далее, главе «Аль-Каиды» и правда нравился Обама.

Путь к переменам и освобождению, пишет он, лежит не через Республиканскую или Демократическую партию, а освободить надо не Ирак от Саддама Хусейна, а Барака Хуссейна (Обаму), чтобы дать ему возможность добиться того, что жаждет народ. «Это включает в себя не только улучшение вашего экономического положения и обеспечение безопасности, но, что более важно, поможет ему (Обаме) спасти от опасных парниковых газов судьбу всего человечества», — пишет он.

В качестве примера для подражания джихадист предлагает отцов-основателей США, которые так же боролись против британских корпораций.

Для мира между арабским и американским народом необходимо, чтобы США прекратили поддерживать Израиль. Израиль, согласно мировоззрению «Аль-Каиды», это незаконное нелегитимное образование на исламских землях, которое угнетает палестинский народ. Израиль необходимо уничтожить, иначе правоверные мусульмане будут лить американскую кровь и дальше, и в итоге одержат победу, как это получилось с Советским Союзом в Афганистане.

В конце глава «Аль-Каиды» желает мира всем людям, находящимся на праведном пути.

Возможно, Обама не знал, как бен Ладен его любит — ведь письмо тот так и не отправил. А ведь проживи он еще десяток лет то, может быть, выступил бы на одной сцене с Гретой Тунберг.

В вопросах климата и отношения к Израилю у них, как выяснилось, много общего.