Украинские беспилотники атаковали Калужскую область

Силы противовоздушной обороны в ночь на 2 мая сбили над территорий Калужской области восемь украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

По его словам, дроны сбили над Думиничским, Кировским, Людиновском, Малоярославецком и Тарусском муниципальных округов, а также Куйбышевским районом и окраиной города Калуги.

На место падения БПЛА прибыли оперативные группы. По предварительным данным, люди не пострадали, инфраструктура не повреждена, написал Шапша.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ночь на 2 мая силы ПВО сбили несколько БПЛА на подлете к Москве.

Вечером 1 мая Минобороны России сообщало, что средства ПВО сбили 33 украинских беспилотника российскими над регионами. По данным ведомства, БПЛА самолетного типа были перехвачены и уничтожены над четырьмя регионами и акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее Россия объявила в розыск операторов украинских дронов.