США приготовились в течение года вывести военный контингент из Германии

CBS: США выведут около пяти тысяч военнослужащих из Германии в течение года

США выведут около пяти тысяч военнослужащих из Германии. Об этом сообщили CBS News, Reuters, а также журналистка Fox News Джеки Хайнрих в X.

30 апреля президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон может сократить американский военный контингент на территории Германии.

По словам представителя Пентагона Шона Парнелла, соответствующее решение было принято по итогам всестороннего пересмотра размещения сил ведомства в Европе и с учетом требований театра военных действий, написал Хайнрих.

Ожидается, что вывод американских военных из Германии займет от полугода до года.

Высокопоставленные чиновники Пентагона в беседе с CBS назвали этот шаг сигналом недовольства Трампа уровнем помощи, которую страны ЕС оказали США в конфликте с Ираном.

По состоянию на декабрь 2025 года на военных базах в ФРГ были размещены более 36 тысяч американских военнослужащих. Кроме того, в стране находятся почти 1,5 тысячи резервистов и 11,5 тысяч гражданских сотрудников — граждан США, говорится в статье CBS.

В начале апреля госсекретарь Марко Рубио назвал НАТО «улицей с односторонним движением». Он пояснил, что американские войска находятся в Европе для защиты континента, но сами США не могут получить помощь от союзников даже в виде использования баз для защиты своих интересов. Рубио призвал Вашингтон переосмыслить значение альянса.

Ранее сообщалось, что в Пентагоне удивились словам Трампа о выводе войск из Германии.