Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Армия

США приготовились в течение года вывести военный контингент из Германии

Vadim Ghirda/AP

США выведут около пяти тысяч военнослужащих из Германии. Об этом сообщили CBS News, Reuters, а также журналистка Fox News Джеки Хайнрих в X.

30 апреля президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон может сократить американский военный контингент на территории Германии.

По словам представителя Пентагона Шона Парнелла, соответствующее решение было принято по итогам всестороннего пересмотра размещения сил ведомства в Европе и с учетом требований театра военных действий, написал Хайнрих.

Ожидается, что вывод американских военных из Германии займет от полугода до года.

Высокопоставленные чиновники Пентагона в беседе с CBS назвали этот шаг сигналом недовольства Трампа уровнем помощи, которую страны ЕС оказали США в конфликте с Ираном.

По состоянию на декабрь 2025 года на военных базах в ФРГ были размещены более 36 тысяч американских военнослужащих. Кроме того, в стране находятся почти 1,5 тысячи резервистов и 11,5 тысяч гражданских сотрудников — граждан США, говорится в статье CBS.

В начале апреля госсекретарь Марко Рубио назвал НАТО «улицей с односторонним движением». Он пояснил, что американские войска находятся в Европе для защиты континента, но сами США не могут получить помощь от союзников даже в виде использования баз для защиты своих интересов. Рубио призвал Вашингтон переосмыслить значение альянса.

Ранее сообщалось, что в Пентагоне удивились словам Трампа о выводе войск из Германии.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!