В Госдуме резко ответили на заявление Карла III о подготовке к войне с Россией

Делимханов предупредил Карла III, что Россия будет отстаивать свои интересы
Российская Федерация нацелена на мир, однако готова отстаивать свои интересы в любой точке планеты. Об этом заявил депутат Государственной Думы Адам Делимханов в своем Telegram-канале.

Таким образом парламентарий прокомментировал слова короля Великобритании Карла III о том, что США необходимо быть готовыми к возможной войне с Россией, чтобы поддержать Украину.

«Карл, запомни, Россия готова к миру, но она также готова отстаивать свои интересы, религиозные и семейные ценности в любой точке планеты», — написал Делимханов.

Депутат подчеркнул, что попытка нанести удар по российской территории обернется катастрофой для инициатора.

29 апреля первый заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал глупостью заявление короля Карла III о войне с Россией. Парламентарий высказал мнение, что в будущем Карл III и его дети не будут представлять королевскую династию, этот статус вовсе разрушится.

Ранее Зеленский обратился к Карлу III после высказывания об Украине.

 
