В программу IV Конгресса молодых ученых войдут более 170 мероприятий

Деловые сессии, дискуссии, лекции, мастер-классы, чемпионат по программированию – программа IV Конгресса молодых ученых насчитывает уже больше 170 мероприятий.

IV Конгресс соберет более 7000 участников из почти 40 стран мира: Бразилии, Китая, Белоруссии, Индии, Казахстана, Ирана, Египта, ОАЭ, Узбекистана, ЮАР, Болгарии, Германии, Сербии, Финляндии, Франции, Швейцарии и других. В дискуссиях примут участие ведущие ученые, государственные и общественные деятели, руководители образовательных и научных организаций, главы госкорпораций, журналисты, участники Форума молодых ученых стран БРИКС.

На сайте мероприятия опубликована расширенная деловая программа. В фокусе дискуссий – поиск ответов на большие вызовы, реализация приоритетов научно-технологического развития для достижения национальных целей, международное научное взаимодействие со странами БРИКС.

«Программа IV Конгресса в этом году стала еще более насыщенной – за три дня состоится более 170 мероприятий, которые позволят рассмотреть развитие науки, международной научной кооперации в различных ракурсах. Разнообразие тем позволит глубже взглянуть на отдельные научные направления, профессии и аспекты функционирования и управления научной отраслью, а значит – выработать более точечные меры поддержки науки на будущие годы Десятилетия науки и технологий», – отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

«Конгресс молодых ученых стал традиционным местом подведения научно-технологических итогов года. В этом году повестка особенно насыщенная. Она определена внутренними изменениями: в этом году обновлена Стратегия и приоритетные направления научно-технологического развития, сформулированы национальные цели. Кроме того, международная повестка Конгресса существенно обогатилась за счет участия гостей из стран БРИКС – участников Форума молодых ученых стран БРИКС и конкурса молодых инноваторов стран БРИКС. Для развития международного научного диалога внутри БРИКС создан серьезный задел, и в следующем году мы увидим новые результаты этой работы», – сказал заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Денис Секиринский.

В деловую программу IV Конгресса молодых ученых войдут дискуссии по четырем основным направлениям: «Большие вызовы и приоритеты научно-технического развития»; «Наука без границ: разделяя принципы, объединяем умы»; «Ресурсы развития: люди, идеи, инфраструктура»; «Инициативы Десятилетия науки и технологий в России».

В программном треке «Большие вызовы и приоритеты научно-технического развития» состоятся сессии, посвященные развитию природоподобных технологий и формированию биоэкономики, освоению космоса, развитию фундаментальной науки и трансформации ее достижений в технологические продукты. В ходе сессии «Новые материалы и химия: важнейшая составляющая обеспечения технологического лидерства России» обсудят меры в рамках нового национального проекта «Новые материалы и химия» по созданию материалов и технологий нового поколения для обеспечения высокотехнологичных отраслей.

Ряд сессий будут посвящены использованию информационных технологий: применению искусственного интеллекта в науке, анализу больших данных для прогнозирования чрезвычайных ситуаций, цифровому моделированию, развитию квантовых коммуникаций. Большое внимание уделят и медицинским технологиям: созданию высокотехнологичных лекарств, развитию нейро- и биотехнологий, персонализированной медицины. В рамках трека обсудят также применение технологий в гуманитарных науках. Молодые ученые поделятся видением того, как обеспечить технологическое лидерство России на мировой арене, как с помощью научных методов обеспечить инклюзию в разных сферах жизни.

Направление программы «Наука без границ: разделяя принципы, объединяем умы» пройдет с участием гостей Форума молодых ученых стран БРИКС. В ходе дискуссий обсудят различные аспекты международного научного сотрудничества. Состоится дискуссия «Разделяя принципы, объединяя умы: как ученым работать вместе?», посвященная созданию эффективных международных исследовательских команд с высоким уровнем кооперации, который сможет обеспечить конкурентные преимущества и лидерство в достижении научно-технологических результатов. Дискуссии будут также посвящены привлечению в российские вузы иностранных студентов и ученых и продвижению роли русского языка как языка международного научного общения. В ходе сессий, посвященных роли науки в формировании нового миропорядка, обсудят создание новой гуманитарной платформы для обмена мнениями и предложениями по формированию новых политических объединений, роль стран БРИКС в формировании полицентричного миропорядка, развитие взаимовыгодного сотрудничества России и Китая в области науки и образования. Состоятся также сессии, посвященные реализации научных проектов с участием стран Африки и передаче председательства в БРИКС Бразилии в 2025 году.

В треке «Ресурсы развития: люди, идеи, инфраструктура» будут говорить о развитии научных кадров. Обсуждения коснутся отдельных научных профессий, инженерного, математического и ИТ-образования, подготовки кадров для экологической отрасли. Ряд дискуссий будет посвящен механизмам финансирования научных проектов: государственной системе поддержки исследований и разработок, региональным грантовым программам, адресной поддержке отраслевых проектов и научно-исследовательских центров. Отдельный блок дискуссий посвятят кооперации бизнеса и науки и механизмам вывода инноваций на рынок: развитию технологического бизнеса, работе студенческих конструкторских бюро, сотрудничеству ученых и предпринимателей для развития российских технологий. В рамках трека также представят экспертный доклад «Научные кадры России: тенденции, проблемы, перспективы», посвященный формированию нового поколения исследователей в рамках национального проекта «Кадры». Национальный проект призван синхронизировать потребности экономики и подготовку научных кадров для укрепления технологического суверенитета страны.

В треке «Инициативы Десятилетия науки и технологий в России» подведут итоги года в реализации инициатив, направленных на привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок, вовлечение исследователей и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и страны, а также повышение доступности информации о достижениях и перспективах российской науки для граждан страны. Состоятся сессии по итогам проведения мероприятий-спутников IV Конгресса молодых ученых в Мурманской области, Республике Дагестан и на федеральной территории «Сириус».

Большой блок обсуждений сосредоточится на мерах по популяризации науки: через научпоп и научную фантастику, научные шоу и программы, научно-популярный туризм и научные детские площадки. Поговорят и о продвижении интеллектуального контента в медиа, способах конкуренции с развлекательными форматами, медийном образе ученого и применении наукоемких технологий в медиа и киноиндустрии.

В Диджитал Центре НИЯУ МИФИ – Росатом на площадке мероприятия пройдут лекции в формате открытой программы Конгресса молодых ученых: состоятся лекции, посвященные международному обмену в сельскохозяйственной науке, когнитивным технологиям, инновациям в области ядерной медицины, микрофлюидным технологиям и другие.

В программу IV Конгресса войдут мероприятия Научной гостиной, встречи с выдающимися учеными и представителями бизнеса и традиционная Школа Российского научного фонда, мероприятия культурной и спортивной программ. Состоится также Встреча представителей советов молодых ученых и студенческих научных обществ с координаторами Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию.

На выставке современных российских технологий участники Конгресса познакомятся с научными достижениями и разработками 50 крупнейших российских компаний, ведущих вузов, научно-образовательных центров, государственных и общественных организаций.

IV Конгресс молодых ученых состоится при поддержке титульного партнера – Госкорпорации «Росатом», стратегического партнера – ПАО «Россети», официального партнера – Фонда «Московский инновационный кластер», официального партнера – ПАО Сбербанк, официального партнера – Нижегородского НОЦ, стратегического научного партнера – НИЦ «Курчатовский институт», стратегического партнера выставки – ООО «ИКС Холдинг». Генеральный информационный партнер – телеканал «Россия-24», официальное фотохост-агентство и информационный партнер IV Конгресса молодых ученых – информационное агентство РИА «Новости».

Организаторами IV Конгресса молодых ученых выступают Фонд Росконгресс, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию. Оператор Десятилетия науки и технологий – АНО «Национальные приоритеты».