В Москве состоялось заседание Оргкомитета Петербургского международного экономического форума – 2025

В Москве состоялось заседание Организационного комитета под председательством заместителя Руководителя Администрации Президента Российской Федерации, председателя Оргкомитета ПМЭФ Максима Орешкина.

«Форум охватывает все основные сферы, включая технологии, образование, логистику, торговлю, инвестиции и финансы. Особое значение имеет участие в ПМЭФ международных объединений, таких как БРИКС, ШОС и ЕАЭС. Их присутствие позволяет выстраивать эффективное взаимодействие с партнерами, углублять экономическую кооперацию и формировать совместные стратегии, направленные на преодоление глобальных вызовов и достижение устойчивого развития», – отметил Максим Орешкин.

Советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета Форума Антон Кобяков в ходе заседания подчеркнул: «Уже сейчас ведется активная работа по продвижению ПМЭФ-2025, включая проведение выездных сессий в Индии, ОАЭ, Малайзии, Королевстве Таиланд и Африке. Форум остается одной из ведущих международных площадок для обсуждения вопросов устойчивого развития, цифровизации и глобального сотрудничества».

Он также отметил, что День международной кооперации МСП, посвященный развитию взаимодействия российских и зарубежных партнеров, вызывает большой интерес у международной аудитории, в том числе представителей Китая, Индии и арабских государств.

«Неотъемлемой частью программы станет ежегодный Международный молодежный форум, который проходит под девизом «День будущего». Это мероприятие отражает стратегические приоритеты развития России на ближайшие годы: формирование будущего страны и общества через поддержку деятельности молодых ученых, специалистов и предпринимателей», – заявил Антон Кобяков.

Министерству иностранных дел России поручено упростить процедуру получения российских виз для участников форума, а также способствовать привлечению официальных лиц и представителей деловых кругов зарубежных стран.

В рамках ПМЭФ-2025 также пройдет культурный фестиваль «Петербургские сезоны», организуемый совместно с администрацией Санкт-Петербурга и Министерством культуры России.

Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня 2025 года.

Оператором мероприятия выступит Фонд Росконгресс.