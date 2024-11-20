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Пресс-релиз

IX Форум молодых ученых стран БРИКС пройдет в «Сириусе»

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Пресс-служба федеральной территории Сириус

С 25 по 29 ноября этого года на федеральной территории «Сириус» состоится IX Форум молодых ученых стран БРИКС, в рамках которого будут определены победители VII Конкурса молодых инноваторов стран БРИКС. Исследователи стран БРИКС также примут участие в деловой программе IV Конгресса молодых ученых — ключевого ежегодного мероприятия Десятилетия науки и технологий в России.

Форум молодых ученых направлен на развитие международных связей молодежи, консолидацию научного знания для решения общих социальных проблем, а также укрепление роли БРИКС на мировой арене в области науки и технологий. В мероприятии примут участие более 170 талантливых исследователей и ярких представителей научного молодежного сообщества стран объединения.

В 2024 г. Россия как председатель в БРИКС проводит ежегодный форум по четырем тематическим направлениям: искусственный интеллект (ИИ), цифровая гуманитаристика, экологические климатические технологии, природоподобные и конвергентные технологии как движущая сила устойчивого будущего. Презентации работ молодых ученых стран по направлениям программы будут доступны журналистам и участникам Конгресса.

На полях форума состоится серия форсайт-интервью с ведущими российскими компаниями, работающими на международном рынке. Своим видением будущего и развития технологий с участниками форума поделятся лидеры российского рынка: группа компаний ЭФКО, ФосАгро, Норникель, СИБУР, Газпромбанк. Интервью также будут открыты для участников Конгресса и журналистов.

В рамках программы форума также состоится VII Конкурс молодых инноваторов стран БРИКС, в котором ежегодно принимают участие талантливые молодые предприниматели и исследователи стран объединения. Цель конкурса — определить лучшие научно-исследовательские и инновационные проекты, которые внесут существенный вклад в развитие мировой науки и экономики, а также вовлечь в международное научно-техническое сотрудничество как можно большее число молодых ученых. В этом году отбор заявок проводился по пяти направлениям: зеленые технологии для химической промышленности, зеленые технологии для пищевой промышленности, зеленые технологии для сельскохозяйственной промышленности, технологии ИИ и в специальной номинации «Палладий в технологиях будущего» (присуждается отдельно).

Победители конкурса будут объявлены 28 ноября перед пленарным заседанием IV Конгресса молодых ученых.

Делегаты стран БРИКС также станут участниками секций IV Конгресса молодых ученых, посвященных укреплению научно-технологического и образовательного взаимодействия с странами БРИКС. Отдельные дискуссии будут посвящены роли БРИКС в формировании полицентричного миропорядка и поиску новых инструментов укрепления международных контактов. Участники также обсудят возможности эффективной реализации совместных научных проектов молодых ученых БРИКС по приоритетным направлениям развития науки и технологий.

Оператор мероприятий председательства Российской Федерации в объединении БРИКС — фонд «Росконгресс».

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