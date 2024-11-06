НРФ. Начало карьеры: обратный отсчет запущен

12 ноября станет важной датой для всех, кто стремится узнать секреты успеха в мире рекламы, маркетинга и медиа. В этот день кинотеатр КАРО 11 Октябрь примет мероприятие «НРФ. Начало карьеры». Гостей ожидают около 30 сессий и более 70 экспертов, интерактивные зоны и Ночь пожирателей рекламы. Вход бесплатный по регистрации.

В дневной программе НРФ. Начало карьеры молодых специалистов ждет погружение в теоретическую и практическую стороны сферы, а в вечерней — просмотр шедевров рекламной индустрии. Программа охватит широкий спектр релевантных направлений: креатив, социальная реклама, маркетинг, брендинг, PR, digital, медиа, продакшен, SMM, инфлюенс-маркетинг, event-менеджмент и многие другие. Событие пройдет при поддержке компаний ГПМ Реклама, группа АДВ, группа компаний Игроник, группа компаний Okkam, СберМаркетинг, SkyAlliance и Wildberries & Russ.

Реклама непредсказуема, как сама жизнь. Она удивляет, интригует, заставляет задуматься и пережить целый спектр эмоций. Именно эта многогранность и станет лейтмотивом мероприятия.

Пространство для амбициозных и смелых

Необычное пространство форума соберет в себе креативные и инновационные решения, подготовленные партнерами НРФ. Начало карьеры. Команда ADPASS представит нечто особенное — интерактивное пространство, которое поможет пройти путь от начинающего специалиста до профессионала. В зоне ADPASS Junior гостей будут ждать фотобудка и уютная лаунж-зона с мотивирующими посланиями. Не обойдется и без интеллектуальных развлечений: на локации пройдет викторина, на которой можно проверить знания и получить заслуженные призы.

Like FM предоставит уникальную возможность для молодых специалистов принять участие в акции «стань звездой Like FM». Посетителей также ждет розыгрыш подарков от радиостанции и встреча с приглашенной звездой.

На зоне Okkam можно будет зарядить гаджеты и сделать крутые фото, взять стикеры и подкрепиться попкорном. А у тех, кто придет пораньше и посетит как можно больше сессий, будут шансы выиграть самые классные призы и мерч. А еще можно пообщаться с HR-ами и узнать про стажировку и работу в топовой группе компаний.

Кроме того, для тех, кто ищет новые знания, группа компаний АДВ представит свою школу стажировки и подарит участникам космический мерч. И это лишь верхушка айсберга — «НРФ. Начало карьеры подготовил еще больше интересных активностей и неожиданных встреч!

Пока все спят, она живет: Ночь пожирателей рекламы

Как только заканчиваются дневные обсуждения, начинается «Ночь пожирателей рекламы». Это уникальное погружение в шедевры рекламного искусства, отобранные мастерами своего дела. В этот вечер зрители станут свидетелями авторской программы Жан Мари Бурсико, владельца самой большой коллекции, объединяющий лучшие мировые рекламные ролики.

Каждый элемент программы погружает в культуру разных времен и народов, открывает ролики со всех уголков планеты, которые заставляют смеяться и плакать, удивляться и восхищаться. Профессиональные съемки, уникальные режиссерские находки, актерские работы и оригинальный монтаж соединятся в одно целое, чтобы показать, как реклама может стать истинным произведением искусства.

Рекламная индустрия в поиске героев

Современная рекламная индустрия — это не поле боя, а сцена для настоящих героев. Стремительно адаптируясь под новые реалии, она предлагает молодым специалистам все больше уникальных возможностей.

«Реклама сегодня — это уже не несколько отдельных инструментов с непрозрачным результатом. В настоящем — это палитра разнообразных каналов и форматов с прогнозируемым эффектом.

В этой связи недостаточно просто хорошо знать, как планировать ТВ-рекламу или закупать диджитал. Важно уметь оценивать потенциал решения каждой конкретной бизнес-задачи с опорой на аналитику, выбирать наиболее кост-эффективные форматы продвижения, которые в синергии дадут наилучший результат.

Только в агентстве у новичков есть возможность наработать такого рода насмотренность благодаря обилию практических задач, кейсов клиентов из разных категорий и плотному контакту с теми, для кого реклама — это 100% рабочего времени, а не один из инструментов маркетингового микса.

Поэтому к нам — за самым крутым опытом, навыками работы со всеми возможными инструментами и рекламной интуицией в хорошем смысле», — поделилась Мария Силкина, CEO Mera by Okkam.

Реклама ищет своих новаторов, именно поэтому НРФ. Начало карьеры предлагает каждому совершить первые карьерные шаги. Совместная работа с профессионалами открывает возможность ускорить интеграцию в индустрию и стать той самой движущей силой, способной менять правила игры.

«НРФ. Начало карьеры» является частью НРФ — ключевого события в российской рекламной отрасли. Его ценность для молодых специалистов неоспорима — в Форуме принимают участие представители ведущих игроков рынка. Молодежь сможет узнать о последних трендах и заметных рекламных кейсах, получить практические советы от признанных профессионалов и наладить ценные контакты — прекрасный набор для успешного старта блестящей карьеры!», — отметила директор по коммуникациям с медиаиндустрией объединенной компании Wildberries&Russ Ирина Цеплинская.

«НРФ. Начало карьеры» пройдет 12 ноября в кинотеатре КАРО 11 Октябрь. Вход на мероприятие бесплатный, по предварительной регистрации. Зарегистрироваться и узнать подробности можно на официальном сайте мероприятия.

Организаторы: ЦРБК, ADPASS, АКАР, АРИР, РАМУ.

Генеральный информационный партнер: Rambler&Co.