НРФ'8: как меняются отношения между бизнесом и потребителем?

Восьмой Национальный рекламный форум пройдет в «КАРО 11 Октябрь» с 13 по 15 ноября 2024 года. НРФ зарекомендовал себя в статусе ведущей площадки, где обсуждается влияние медиакоммуникаций на экономику и общество, а также происходит обмен эффективными маркетинговыми практиками.

В этом году архитектура деловой программы НРФ'8 включает в себя проведение 70 сессий. Внимание лидеров отрасли сфокусировано на преодолении вызовов, которые возникают у рекламодателей в коммуникации с аудиторией и продвижением на рынке. Основная тема Форума: «Бизнес, потребители, государство».

Роль маркетинга в системе продаж

Как компаниям с большим ассортиментом выстраивать коммуникации так, чтобы расширять свою аудиторию и контролировать «донорство» одного бренда по отношению к другому? Возможно ли проанализировать какие именно продажи случились благодаря маркетингу, а какие – нет? Агентство Okkam предлагает разобраться в особенностях подсчета гало-эффекта от рекламы, а также в актуальных наборах технологий и подходах, востребованных в нынешних реалиях. Модераторы сессии «Цифровые вызовы для брендов» – Андрей Крисюк, генеральный директор OOM, и Александр Горбачев, директор продуктовой платформы OOM.

Рычаги повышения эффективности рекламы

Основываясь на метаисследовании эффективности рекламных кампаний, команда экспертов Wildberriеs&Russ поделится, как расставлять приоритеты в инструментах коммуникаций и повышать результаты их использования. Модерировать дискуссию будет Сергей Наумов, заместитель директора по маркетингу Wildberries&Russ.

Среди спикеров:

● Наталья Пейсахович, директор по маркетингу Wildberries&Russ

● Вячеслав Никонов, CPO рекламной платформы Wildberries&Russ

● Алексей Краснов, медиадиректор Wildberries&Russ

● Валентина Косарева, руководитель бренда Wildberries&Russ

● Александр Кузьминых, директор Креативной лаборатории Wildberries&Russ

Какую пользу приносит спонсорство как инструмент?

Сегодня спонсорство – это главный стратегический партнер брендов.

Построение знания и повышение лояльности через спонсорство на ТВ, радио, в digital – ценные инвестиции в будущее бренда. На авторской панели от ГПМ Реклама представители селлеров, агентств и рекламодателей обсудят: безграничные возможности видео и аудиоконтента во всех средах, звездные креативы, эксклюзивные интеграции, а также уникальные практические решения.

Участники форума узнают, как выстраивать работу с клиентами

Спикеры сессии «НПБК. Эффективность» обсудят эффективный маркетинг традиционного ритейла. Эксперты крупных компаний и ведущих агентств расскажут о важных тенденциях и действенных инструментах. Какие инструменты актуальны для трейд-маркетолога? Как привязать нелояльного покупателя? Об этом и многом другом расскажут на конкретных примерах:

● Дмитрий Ларин, трейд-маркетинг директор Okkam

● Оксана Карпухина, Marketing Director Selgros

● Наталья Тихонова, руководитель управления рекламными коммуникациями и лояльностью «Дикси»

● Юлия Ломако, директор департамента по маркетинговым коммуникациям Магнит, и другие эксперты

Модератором выступит Татьяна Голышева, директор департамента рекламы, «Снежная королева».

Как применять знания о потребителях в интересах бренда?

Рынок авто претерпел трансформацию за последние два года: изменилось предложение, поменялись каналы продаж и предпочтения потребителей. Какие прогнозы сейчас дают эксперты автомобильному рынку в России? На специальной сессии IKS (by Okkam) будут представлены результаты специального исследования аудитории покупателей авто. Участники Форума ознакомятся с опытом и рекомендациями от ведущих игроков рынка: брендов, площадок, дилеров. Лидировать работу дискуссии будет Марина Тронь, CEO IKS (by Okkam).

Наружная реклама: что будет дальше?

Согласно данным индустриального измерителя OOH-рынка Admetrix, рынок цифровой наружной рекламы вырос на 73% за первое полугодие 2024 года. В каких направлениях будет развиваться наружная реклама? На что важно обращать внимание рекламодателям? Как меняется реклама вне дома? Своим видением будущего наружной рекламы поделятся представители Admetrix, Russ, Амедиа, медиагруппа «РИМ», СберМаркетинг, коммуникационной группы LBL, Трансмедиа, PPL Media и коммуникационной группы АДВ.

В чем сила индор-размещения?

Многие рекламодатели задумываются о том, как стать ближе к аудитории, полностью или частично пересобирая медиамикс. Представители крупнейших indoor-операторов вместе с крупными брендами обсудят, что же предлагает современный индор клиенту и аудитории. Модерировать сессию будут сопредседатели комитета по Indoor АКАР – Андрей Бургарт, Indoor TV, и Дарья Чуйкова, HD Outdoor.

Что определяет стойкость регионального рынка?

Уход иностранных компаний, частичная или полная блокировка ряда платформ, массовая миграция людей и предприятий создали новые условия для локальных игроков. Приглашенные эксперты прокомментируют, как агентства, бренды, селлеры воспользовались новыми бизнес-возможностями. В обсуждении макро и микро-тенденций регионального рекламного рынка совместно с директорами АКАР Урал Василием Рубаном и АКАР Северо-Запад Натальей Пилатовой примут участие:

● Дмитрий Антохин, директор по управлению интеллектуальными ресурсами Okkam

● Елена Штань, директор по спецпроектам и новым медиа городских сайтов Шкулев Медиа Холдинг

● Александра Синявская, директор по продажам в регионах Russ

● Михаил Попонов, генеральный директор «Выбери Радио», академик Российской Академии Радио

● Андрей Волков, генеральный директор агентства Grand Media Service и другие эксперты

Регистрация доступна по ссылке.

Организаторы: Центр развития бизнес-коммуникаций (ЦРБК) и Объединенная исполнительная дирекция АКАР, АРИР, РАМУ

Титульный партнер: ГПМ Реклама (сейлз-хаус «Газпром-Медиа Холдинга»)

Генеральный стратегический партнер: Wildberries & Russ

Генеральный партнер: СберСеллер

Технологический партнер: МТС Ads

Генеральный Fintech-партнер: Т-Банк

Генеральный информационный партнер: Rambler&Co