Опубликованы участники деловой программы конгресса «Национальное здравоохранение – 2024»

На официальном сайте 3-го Национального конгресса с международным участием «Национальное здравоохранение» опубликована расширенная деловая программа мероприятия с участниками экспертных дискуссий. Конгресс проходит при поддержке Правительства Российской Федерации. Организаторами мероприятия выступают Министерство здравоохранения Российской Федерации и Фонд Росконгресс. Организационный партнер события – Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ.

«Конгресс «Национальное здравоохранение» стал знаковым событием, которое подчеркивает важность здравоохранения как одного из приоритетов государства, поскольку здоровье граждан является основой процветания и устойчивого развития общества. Конгресс третий год становится платформой для обмена опытом и лучшими практиками, что вносит ощутимый вклад в сферу здравоохранения и определяет новые векторы развития отрасли», - отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Конгресс состоится 28 октября 2024 г. в кластере «Ломоносов» Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы» и в Большом зале Государственного Кремлевского дворца 29 октября 2024 г.

«Для достижения национальных целей в рамках курса на народосбережение требуется объединение усилий лидеров здравоохранения, представителей государственных органов, научного сообщества, бизнеса и экспертов в сфере охраны здоровья. В работе Конгресса «Национальное здравоохранение» принимают участие главы региональных министерств и департаментов здравоохранения, будет представлен лучший опыт регионов, практики, готовые к масштабированию на федеральный уровень.

Конгресс имеет практическое значение для развития здравоохранения, повышения качества и продолжительности жизни граждан», – подчеркнул Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.

В мероприятии примут участие заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова; Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко; заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Инна Святенко; заместитель Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации Ольга Кривонос; Министр науки и высшего образования Российской̆ Федерации Валерий Фальков; руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главный государственный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова; директор департамента здравоохранения Правительства Российской Федерации Игорь Каграманян; первый заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) Татьяна Яковлева; заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Екатерина Приезжева; руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Алла Самойлова; председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Илья Баланин; вице-президент Российской академии наук Михаил Пирадов; председатель Общероссийской общественной организации «Российское общество историков медицины» Константин Пашков; начальник Центральной дирекции здравоохранения – филиал ОАО «Российские железные дороги» Елена Жидкова; директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Министерства здравоохранения Российской Федерации и главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Министерства здравоохранения Российской Федерации Оксана Драпкина; генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Министерства здравоохранения Российской Федерации, главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Российской Федерации Андрей Каприн; генеральный директор ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России, главный внештатный специалист кардиолог Минздрава России Евгений Шляхто; президент союза педиатров России, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Министерства здравоохранения Российской Федерации Лейла Намазова-Баранова; директор Центрального научно-исследовательский института организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации Ольга Кобякова; генеральный директор ООО «Скопинфарм» Инга Нижарадзе; CEO группы компаний Нижфарм Оксана Позднякова; заместитель генерального директора по обеспечению доступа препаратов на рынок и онкологии, управляющий директор по бюджетным продажам ООО «НПО Петровакс Фарм» Владислава Торшина; генеральный директор АО «Р-Фарм» Василий Игнатьев; советник генерального директора ООО «Капитал МС» Алексей Старченко; управляющий директор по развитию биотехнологического портфеля, ООО «НПО Петровакс Фарм» Андрей Болдырев; медицинский директор фармацевтической компании Sun Pharma АО «Ранбакси» Виктория Варгина; генеральный директор и основатель бренда Daily Value Инна Богданова; исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей Лариса Матвеева, а также региональные министры здравоохранения и зарубежные партнеры.

Конгресс «Национальное здравоохранение – 2024» – флагманское торжественное событие для медицинского сообщества и сферы здравоохранения в целом, которое объединяет лидеров и управленцев отрасли, представителей законодательной и исполнительной власти федерального и регионального уровней, а также ведущих российских и зарубежных экспертов и лидеров общественного мнения для участия в дискуссиях по наиболее актуальным вопросам сферы здравоохранения, модернизации отрасли и укрепления общественного здоровья с целью повышения продолжительности и улучшения качества жизни граждан.