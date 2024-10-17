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Экспозицию «Этнографическая мозаика» представят в Казани на полях XVI саммита БРИКС

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Александр Кряжев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

На XVI саммите БРИКС 22 — 24 октября 2024 года в МВЦ «Казань Экспо» социальная платформа фонда «Росконгресс» — фонд «Инносоциум» покажет экспозицию «Этнографическая мозаика», посвященную культурной идентичности стран БРИКС.

Мероприятие принимает эстафету у прошедшей выставки «Национальные бренды БРИКС» и состоится в обновленном и расширенном формате. На экспозиции будут представлены работы молодых скульпторов, вдохновлённые характерным природным и животным миром стран объединения.

Скульптуры в авторском исполнении будут представлены вниманию всех международных делегаций в зоне А1 саммита БРИКС.

Экспозиция включает 23 скульптуры, созданные интернациональной командой молодых скульпторов и художников Санкт-Петербургской академии художеств, представляющих страны БРИКС. Мероприятие также является образовательным проектом, предоставляющим возможность реализоваться молодым скульпторам и художникам. Куратором экспозиции выступит искусствовед, академик РАХ, ректор Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина Семен Михайловский.

Выставка «Национальные бренды БРИКС» прошла в дни работы ПМЭФ-2024 в историческом здании Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина на Васильевском острове в рамках Плана председательства России в БРИКС в 2024 году. Доступ на мероприятие был открыт как участникам ПМЭФ, так и жителям Санкт-Петербурга.

«Национальные бренды несут в себе богатство культурного разнообразия стран БРИКС и демонстрируют потенциал наших исторически общих ценностей. Экспозиция способствует формированию взаимопонимания между странами и культурами через творческие образы, символизирующие национальные культурные коды», — отметил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь организационного комитета по подготовке и обеспечению председательства Российской Федерации в объединении БРИКС в 2024 году Антон Кобяков.

«Идея экспозиции возникла из нашего большого проекта «Душа России», разработанного в рамках плана мероприятий председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 гг. У каждой страны есть душа, она воплощает себя в образах мира природы, в этих символах отражается и характер народа. Символы природы становятся культурными символами. Для нас большая честь представить нашу экспозицию на таком важном событии как саммит БРИКС», — отметила заместитель директора фонда «Росконгресс» и креативный директор выставки Елена Маринина.

Организаторами экспозиции выступают фонд «Росконгресс», социальная платформа фонда «Росконгресс» — фонд «Инносоциум» и Санкт-Петербургская Академия художеств имени Ильи Репина. Партнер экспозиции «Этнографическая мозаика» — торговый дом «Татарстан».

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