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Пресс-релиз

Открыта регистрация на национальный конгресс «Национальное здравоохранение»

С 7 октября по 23 октября 2024 года открыта онлайн-регистрация представителей средств массовой информации и блогосферы на 3-й Национальный конгресс «Национальное здравоохранение», который пройдет с 28 по 29 октября в Москве.

Заявку на участие могут подать российские, иностранные СМИ и представители блогосферы в соответствии с правилами аккредитации мероприятия, размещенными на официальном сайте Конгресса в разделе «СМИ».

Следите за обновлениями на официальном сайте и информационными рассылками.

Вопросы, касающиеся аккредитации СМИ, можно направлять по адресу: media@roscongress.org.

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