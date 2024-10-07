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Пресс-релиз

Опубликована архитектура деловой программы конгресса «Национальное здравоохранение – 2024»

На официальном сайте 3-го Национального конгресса с международным участием «Национальное здравоохранение» опубликована деловая программа конгресса. Организаторами мероприятия выступают Министерство здравоохранения Российской Федерации и Фонд Росконгресс при поддержке правительства Российской Федерации. Организационный партнер события – Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ. Конгресс пройдет 28 октября 2024 г. в кластере «Ломоносов» Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы» и в Большом зале Государственного Кремлевского дворца 29 октября 2024 г.

Содержание сессий деловой программы конгресса «Национальное здравоохранение – 2024», проводимого в год 150-летия со дня рождения Н.А. Семашко, сформировано на основе всемирно известных Принципов построения государственной системы охраны здоровья, разработанных этим выдающимся советским организатором здравоохранения и которые по сей день остаются актуальными, применяясь во многих странах мира. В рамках Конгресса участники обсудят актуальные вопросы и стратегии, направленные на укрепление и развитие здравоохранения в соответствии с идеями Семашко, такими как доступность медицинской помощи, профилактика заболеваний, охрана материнства и детства и другими.

«Деловая программа конгресса «Национальное здравоохранение» не только отражает ключевые достижения здравоохранения страны за последние годы, но и является важной вехой, демонстрирующей развитие отрасли от прошлого к будущему. Смысловая палитра дискуссий охватывает все главные аспекты и составляющие здоровья человека, предоставляя комплексный взгляд на текущие вызовы и перспективы. Модель построения программы через временные срезы позволяет не только оценить пройденный путь и достигнутые успехи, но и способствует глубокому анализу прошлых ошибок и достижений, что помогает избежать повторения неудач и закрепить позитивные результаты. В конечном итоге это приводит к более эффективному планированию будущих действий и достижению долгосрочных целей, что делает Конгресс не просто мероприятием, а мощным катализатором прогресса и развития», — отметил советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.

В трек «Единство профилактики и лечения» лег принцип профилактической медицины, заложенный Н.А. Семашко, включающий проведение массовых профилактических осмотров, вакцинацию и профилактику профессиональных факторов риска.

Трек «Доступность медицинской помощи вне зависимости от места проживания» продолжает заложенные Н.А. Семашко идеи территориально-участкового принципа в городах и сельской местности, а также иерархической системы государственных учреждений, обеспечивающей всеобщую доступность медицинской помощи через развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, телемедицины, санитарной авиации и создание передвижных медицинских комплексов и центров специализированной и высокотехнологичной помощи.

В идеологическую основу трека «Управление здравоохранением с научной точки зрения» вошло создание Н.А. Семашко единого органа управления здравоохранением – Академии медицинских наук СССР, устранение параллелизма и внесение большей научной обоснованности принимаемых решений.

В рамках трека, посвященного принципам формирования здоровья человека, пройдут сессии «Здоровое детство: комплексный подход к охране материнства и детства» и «Здоровая семья в каждом поколении – основа здоровой нации». В основу трека «Современная доступная медицинская продукция» вошла созданная Н.А. Семашко система приоритизации производства лекарственных препаратов массового потребления, при которой СССР стал лидером по производству данных видов препаратов.

Дискуссия на тему борьбы с ожирением и сахарным диабетом вошла в трек «Обеспечение доступным здоровым питанием каждого», в основу которого лег одноименный принцип Н.А. Семашко, ознаменовавшийся созданием института питания, внедрением лечебного питания в медицинские организации, а также развитием санаторно-курортного дела.

В основу смысловой составляющей трека «Привлечение общественности к реализации государственной политики в сфере здравоохранения» лег одноименный принцип о привлечении знаменитых современников к пропаганде здорового образа жизни, созданию плакатов и внедрению повсеместного санитарного просвещения, распространению профилактической информации через рабочие общины, театры, демонстрации и формированию массовой культуры профилактики.

В трек «Обеспечение санитарного благополучия», посвященный внедрению во времена Н.А. Семашко санитарных норм и правил на предприятиях, в школах, вузах, а также в повседневной жизни, вошла сессия «Санитарный щит страны: новые горизонты развития».

Торжественное открытие 3-го Национального конгресса с международным участием «Национальное здравоохранение» пройдет в формате церемонии награждения победителей Всероссийского конкурса врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием; Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием»; Всероссийской олимпиады по организации здравоохранения, посвященной 150-летию Н.А. Семашко.

В двухдневной программе Конгресса – более 25 мероприятий разного формата.

Завершится Конгресс пленарной сессией в Большом зале Государственного Кремлевского дворца, где в торжественной обстановке состоится обсуждение ключевых направлений развития и достижений российской системы здравоохранения через призму заслуг выдающегося советского организатора здравоохранения Н.А. Семашко. Участники дискуссии, представленные лидерами мнений в сфере здравоохранения, представителями федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, экспертами отрасли здравоохранения, представят информацию в формате «было – стало – будет» по каждому тематическому направлению сессии: со времен Н.А. Семашко, достижения настоящего времени и что будет реализовано в будущем, в фокусе преимуществ советской и российской системы здравоохранения и тиражировании советского опыта построения системы охраны здоровья в других странах.

Среди участников экспертных дискуссий – лидеры мнений в сфере здравоохранения, представители федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, эксперты отрасли здравоохранения, руководители госструктур, крупнейших научных центров, медицинских и фармацевтических компаний. В Конгрессе также примут участие эксперты из зарубежных стран.

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