Подведены итоги форума второго «Азартные игры: отчисления на спорт»

Целевые отчисления на развитие спорта от букмекерской деятельности и борьба с игровой зависимостью стали ключевыми темами второго форума «Азартные игры: отчисления на спорт», завершившегося в Москве.

Организаторами форума выступили Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ) и Министерство спорта. Оператор — спортивная платформа фонда «Росконгресс».

По итогам девяти месяцев 2024 года целевые отчисления от букмекерской деятельности составили 25,5 млрд рублей. По итогам года этот показатель ожидается не менее 33 млрд рублей, о чем сообщил генеральный директор ЕРАИ Алексей Грачев.

На сессиях форума были подняты темы проблематики активности теневого сектора азартных игр и методах противодействия незаконным организаторам азартных игр в сети интернет.

На площадке форума ЕРАИ анонсировал старт работы Единого центра ответственной игры под брендом «Стопигра». Он станет одним из инструментов профилактики и борьбы с патологическим влечением к азартным играм.

Новый сервис поможет игрокам выявить игровую зависимость и представит способы борьбы с ней. В рамках проекта «Стопигра» будут разрабатываться передовые методы борьбы по вопросам профилактики и противодействия проблемам, которые могут быть вызваны влечением к азартным играм и направляться организаторам азартных игр для их внедрения в своей деятельности.

Пленарная сессия

Центральным событием форума стала пленарная сессия «Экономика спорта: роль целевых отчислений в решении задач государства». Участие в ней приняли министр спорта Михаил Дегтярев, секретарь Совета при президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта Марат Филиппов, президент Международной ассоциации бокса, председатель исполнительного комитета Федерации бокса России Умар Кремлев, заместитель министра финансов Иван Чебесков и генеральный директор ЕРАИ Алексей Грачев. Модератором сессии выступил ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

Михаил Дегтярев рассказал о создании спортивного фонда, который будет работать под эгидой Минспорта и расширит возможности поддержки спорта.

«Документы по фонду подготовлены, он пойдет по ускоренной процедуре, без ОРВ (оценки регулирующего воздействия). До конца года закон будет принят. Этот фонд будет аккумулировать внебюджетные средства», — сказал Михаил Дегтярев.

Деловая программа

Первый заместитель министра спорта России Одес Байсултанов возглавил сессию «Спорт и букмекеры: помогаем обществу вместе». Дискуссия была посвящена возможностям усиления взаимодействия государства, спорта и букмекеров в социально-значимой работе.

«Мы благодарны за то, что делают букмекеры, но коллеги должны быть благодарны за то, что государство развивает спорт, ведь именно это приносит им доход. У нас взаимовыгодное сотрудничество», — сказал Одес Байсултанов.

Большой блок программы был посвящен расширению сотрудничества спорта и букмекеров. Представители букмекерских компаний рассказали об инструментах расширения аудитории и усиления ставочного потенциала классических видов спорта. Также на форуме были подняты темы усиления взаимодействия букмекеров и организаторов соревнований по массовому спорту.

Единый ЦУПИС организовал на форуме широкое обсуждение прикладных тем, посвященных актуальным тенденциям рынка платежных систем.

Кроме того, в деловой программе прошли воркшопы на тему создания интересного спортивного контента для аудитории и партнеров.

Форум «Азартные игры: отчисления на спорт» посетили более 1200 человек. Среди них руководители более 60 спортивных федераций.

Участниками форума стали более 20 победителей и призеров Олимпийских игр, в том числе трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева, трехкратный олимпийский чемпион по велосипедному спорту Вячеслав Екимов, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, олимпийский чемпион по гребному спорту Алексей Свирин, олимпийские чемпионы по лыжным гонкам Александр Легков, Никита Крюков и Вероника Степанова, олимпийский чемпион по легкой атлетике Юрий Борзаковский и другие.

Вечернее мероприятие

В рамках форума прошла вторая церемония награждения премии «Побеждай!». Вручение провел генеральный директор ЕРАИ Алексей Грачев.

Лауреатами премии стали:

букмекерская компания «Фонбет» – номинация «Спорт добрых дел» (за масштабное участие в социально-значимых проектах);

букмекерская компания PARI – номинация «Движение вверх» (за максимальный рост финансовых показателей);

букмекерская компания BetBoom – номинация «В ногу со временем» (за рост узнаваемости бренда у молодежи);

букмекерская компания Winline – номинация «Код активации» (за развитие новой культуры просмотра спорта);

букмекерская компания «Лига Ставок» – номинация «Верность традициям» (за серию мероприятий по сохранению традиций отечественного спорта);

Qrator Labs – номинация «За помощь в отражении массивных DDoS-атак»;

«Т-Банк» – номинация «За прорыв в упрощении идентификации для пользователей».

Спортивная программа

Успешный пример развития новых форматов на форуме продемонстрировала Федерация спортивного программирования России, организовавшая блиц-турнир сильнейших спортсменов. Восемь программистов соревновались в формате дуэлей, выполняя алгоритмические задания на настоящем боксерском ринге. А в роли секундантов выступили звезды смешанных единоборств Джефф Монсон и Алекс Кардо.

Соревнования прошли на платформе для спортивного программирования «Фонкод» при поддержке букмекерской компании «Фонбет».

Все новости о событиях форума: t.me/Sport_Roscongress