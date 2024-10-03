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Работники «Сибнефтегаза» создают парковую зону в Новом Уренгое

Работники «Сибнефтегаза» (входит в нефтегазодобывающий комплекс НК «Роснефть») высадили аллею из сибирских елей в Новом Уренгое. Это первый этап расширения зоны зеленых насаждений в парке «Дружба» - одном из популярных мест отдыха горожан.

«Роснефть» и ее дочерние предприятия реализуют социальные проекты, направленные на создание благоприятных условий жизни в регионах своего присутствия.

В следующем году, к 50-летию города, газодобытчики планируют высадить деревья лиственных пород и увеличить длину аллеи до 300 м. Волонтеры предприятия будут заботиться о растениях – поливать и вносить удобрения.

Место создания парковой зоны было выбрано совместно с городской администрацией в соответствии с общим планом озеленения. Также был подобран посадочный материал с учетом требований к возрасту саженцев, их высоты и степени приживаемости в суровых климатических условиях.

Создание зеленой зоны в Новом Уренгое имеет особое значение для жителей, так как из-за скудных почв и сурового климата в городе не много деревьев. «Газовая столица» России построена в тундре и озеленение этой территории требует научного подхода. Поэтому для всех сотрудников предприятия и членов их семей, пожелавших участвовать в расширении парка, экологи «Сибнефтегаза» провели специальный инструктаж по правилам посадки и ухода за растениями.

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