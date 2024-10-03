Волонтеры «Роснефти» запустили новый обучающий проект для детей

Куйбышевский НПЗ, одно из крупнейших предприятий «Роснефти» в Самарской области, презентовал волонтерский интерактивно-обучающий проект для детей и подростков – «Город БезОпасности». С начала учебного года в проекте уже приняли участие более 100 ребят в возрасте от 5 до 17 лет.

«Роснефть» уделяет приоритетное внимание вопросам безопасности. Компания ведет масштабную информационную работу среди подрастающего поколения, в том числе и в регионах своей деятельности, о необходимости соблюдения правил безопасного поведения дома, в общественных местах, школе, на дорогах и т.д.

Проект «Город БезОпасности» представляет собой серию квестов, направленных на развитие у детей навыков безопасного поведения в разных жизненных ситуациях, в том числе непредвиденных. В ходе интерактивной игры, состоящей из викторин, загадок и инсценировок, ребята учатся действовать при пожаре, угрозе теракта, изучают правила дорожного движения, поведения в социальных сетях и интернете.

На тематических «станциях» - медицинской, пожарной, спасательной, полицейской и других - ребята вместе с волонтерами разбирают различные жизненные ситуации.

Среди них: что делать, если в дверь или по телефону звонят незнакомые люди; как себя вести при общении с мошенниками; как действовать, если в школе объявлена пожарная тревога; как оказать первую помощь при ушибах и порезах.

Обучающий волонтерский проект Куйбышевского НПЗ продолжится в течение учебного года в самарских детских садах и школах, «Роснефть-классах», а также с юными участниками «Движения первых».